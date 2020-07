Úgy néz ki, búcsút mond a politikának az Index tulajdonosa

Kilépett az LMP-ből Bodolai.

„Bodolai László kilépett az LMP-ből, és visszaadta NVB delegálti megbízását” – válaszolta a HVG megkeresésére a párt sajtóosztálya. Arra a kérdésre, hogy az Indexet tulajdonló alapítvány kuratóriumi elnöke maga jutott erre az elhatározásra, vagy küldték, nem reagáltak.

A párt ezzel megerősítette a Válasz Online arról szóló értesülését, hogy Bodolai már nem tag a Nemzeti Választási Bizottságnak, ahol az LMP delegáltja volt.

A lap akkor azt is írta, hogy Bodolai a Tilos Rádióból is kikerült az Index körül történtek miatt. A rádió később azt közölte: kuratóriumuk valóban megbeszélte Bodolaival, hogy jobb, ha egy ideig szünetelteti a műsorait, de nem foglalnak állást ellene, és továbbra is a csapat tagja marad.

Bodolai volt az, aki kirúgta Dull Szabolcs főszerkesztőt az Indextől, aminek nyomán a lap több mint hetven újságírója mondott fel.

Forrás: HVG