Napok óta egy budapesti klinikán fekszik a zenész.

Az Omega billentyűse néhány évvel ezelőtt küzdött meg a rákkal, úgy tűnt, sikerült felülkerekednie a betegségen. Nemrégiben belső vérzéssel újra kórházba kellett mennie. Akkor arra gyanakodott, hogy a sok gyógyszer közül valamelyik, esetleg a rossz adagolás okozhatta a problémát. Most újra orvosok kezelik és ezúttal súlyosabbnak tűnik a helyzet: zenésztársai közül többen már azt kérik a rajongóktól, imádkozzanak azért, hogy Benkő felépüljön. Kóbor János, a zenekar énekese a Borsnak mesélt arról, mit tud barátja állapotáról.

– mondta Kóbor.

– tette hozzá.

Benkő fia, Balázs is megerősítette a lap információit:

Egyik intézményből viszem a másikba, s most jelenleg az egyik budapesti kórház belgyógyászatán fekszik. Természetesen rendszeresen látogatom, s igyekszem minden pillanatban mellette lenni, az elmúlt napokban azonban sajnos én is megbetegedtem, belázasodtam, így most nekem sem ajánlott látogatnom őt.