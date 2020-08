Az Omega zenészét megműtötték.

Az Omega együttes billentyűse hetek óta kórházban van, de közvetlen veszélyben nincs, inkább csak lelkileg viseli meg a helyzet. Ismerősei, barátai mindennap beszélnek vele, ám az álhír őket is sokkolta.

Épp a reptéren voltam, vártam a családtagokat, akik most jöttek haza. Ott ért a hívás, hogy meghalt Laci, és hogy már az internet is ezzel van tele. Hirtelen nem is értettem, nem akartam elhinni, hiszen nem sokkal korábban beszéltem vele