Nincs olyan egészségi állapotban Pécsi Ildikó, hogy részt vehessen elhunyt férje, délutáni búcsúztatóján.

Pécsi Ildikó többnapos kórházi kezelés után csupán néhány napot töltött otthon. Az orvosok igyekeztek beállítani a vérnyomását, illetve a vércukorszintjét is stabilizálták. Ám lelkileg és fizikailag is gyenge még ahhoz, hogy egymás után két napon is megjelenjen a szertartásokon.