Lassan luxuscikké válik az ömlesztett Idared alma: 141 százalékos áremelkedés!

Egy év alatt 141 százalékkal drágult az alma és az őszibarack.

Elszállt a gyümölcsök ára, ez már a KSH legutóbbi inflációs jelentéséből is kiderült, a részletes terméklistán mindössze négy gyümölcs árát figyelik meg, de mind jelentősen drágult: az alma 89 százalékkal, a citrom 45, a narancs 43, a banán pedig 12 százalékkal került többe, mint egy évvel korábban – írja a 24.hu.

Az Agárgazdasági Kutató Intézet piaci árinformációs rendszere jóval több gyümölcsöt monitoroz, és ez a számsor még durvább. A július végi (a járvány miatt szűkített) adatok szerint a statisztikában szereplő két budapesti piacon a málna volt a legdrágább, kilónként 2980 forint, azt követte a köszméte (1380, 1780 forint), és a kajszi (980, 998 forint).

Ha pedig a tavaly július végi árakhoz hasonlítjuk, az derül ki, hogy egy év alatt legjobban a kajszi (+96; +150 százalék), az idared alma (+141 százalék), és a sárga húsú őszibarack (+75; +141 százalék) drágult. Több mint duplájába kerülhet még a köszméte, a golden alma, a szilva, és a sárgadinnye is.

A gyümölcsöknél a jelentős áremelkedés legfőbb oka most a fagykár.

Almánál más a helyzet – a minőségi nyári alma még csak ezután jelenik majd meg a piacon, eddig a tárolt télit értékesítették. Almából már tavaly is kevés termett a legfőbb európai termelőnél, Lengyelországban, és Magyarországon is. Erre jött rá, hogy a koronavírus-járvány miatt sokan fölvásárlásba fogtak, így az amúgy is szűkös készlet még jobban kifogyott, a kialakult hiány erősítette a drágulást.

