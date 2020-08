Újabb sörmanufaktúra épül állami százmilliókból

Kézműves sör készítésére alkalmas technológiára nyert több mint százmillió forint támogatást a kiskunhalasi cég.

Fotó: Unsplash

Szabó Zoltán, a Trínium Alfa Fejlesztő, Kivitelező és Szolgáltató Kft. ügyvezetője az MTI kérdésére elmondta: a mintegy 273 millió forint összköltségű beruházást a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (Ginop) nyert 135 millió forintból és saját forrásból valósították meg.

A közel 2 éves beruházás során olyan új, piacképes kézműves sör előállítására alkalmas technológiát telepítettek, amely révén évente 500 ezer liter, legalább ötféle, magas minőségű palackozott és hordóból csapolható sört állíthatnak elő. A fejlesztéseket a korábbi kiskunhalasi Bacchus likőripari és pezsgőgyártó vállalat volt gyártóbázisán valósították meg. A munkálatok során új, energetikailag is költséghatékony technológiai sort telepítettek, illetve informatikai eszközöket és szoftvert is vásároltak. Az elhagyott telepen már egy ideje nem folyt gyártás, ezért szükség volt infrastrukturális fejlesztésre is.

Az ügyvezető kiemelte, cégük eddig élelmiszeripari tevékenységgel nem foglalkozott, éppen ezért a tervezés során részletesen felmérték a termékekre vonatkozó piaci igényt, és kutatásokat folytattak a legalkalmasabb technológiai sor összeállítására. Emlékeztetett: a homokhátsági térségben a kézműves sörgyártásnak csupán 1-2 éves hagyománya van, de az sem számottevő, a piaci igények kielégítésére bizonyos speciális sörtípusok esetén is csak korlátozottan alkalmasak, így a piacra lépés feltételei adottak számukra.

Jelenleg elsősorban alsó erjesztésű, világos Pilseni és Lager típusú söröket gyártanak, de a technológia alkalmas a jelenleg komoly piaci növekedést mutató felső erjesztésű sörök előállítására is. A korszerű sörüzemi technológia három részre tagolódik: főzőházra, fermentálóra és palackozó egységekre. A főzőházban főzetenként 2000 liter sörlét lehet lefőzni, a fermentáló térben pedig tizennyolc 2000 liter kapacitású, kombi tartályokban erjesztik a sört.

A társaságnál a sörfőzés újonnan induló divízió, amelytől az első teljes működési évben, 2021-ben 25-30 százalék nettó árbevétel-növekedéssel kalkulálnak – tette hozzá Szabó Zoltán.

A beruházásnak köszönhetően a vállalat két munkahelyet tud megőrizni, és további nyolcat teremtett a térségben. A kiskunhalasi székhelyű kilenc éve alapított közúti árufuvarozással, földmunkákkal, útépítéssel és projektmenedzsmenttel is foglalkozó Trínium Alfa Kft. jelenleg 65 főt foglalkoztat.

A vállalat értékesítésből származó nettó árbevétele 2019-ben 414 millió forint, míg az előző üzleti évben 300 millió forint volt.

Agroinform