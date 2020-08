Levélben kért adatokat a fővárosi kórházi fertőzésekről Karácsony Gergely főpolgármester

Szerinte a koronavírus-járvány második hulláma előtt fel kell készülni, a felkészülésnek és a védekezésnek az első számú felelőse pedig a kormány.

Hétfőn reggel egy Facebook-posztban jelezte Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, hogy levélben fordult a fővárosi kórházakhoz a kórházi fertőzésekről információért a koronavírus-járvány várható második hulláma előtt – olvasható a 24.hu cikkében.

Fotó, címlapkép: Facebook/Karácsony Gergely

A friss számok, adatok és a trendek is azt mutatják, hogy újra ki kell mondani azt, amit márciusban-áprilisban sokat emlegettem magam is: készüljünk a legrosszabbra, hogy elkerülhessük a legrosszabbat

– írta hétfő reggeli Facebook-posztjában Karácsony Gergely.

A főpolgármester úgy látja, a felkészülés és a védekezés első számú felelőse továbbra is a kormány.

Látom, olvasom a kommunikációjukat bevetési egységekről, katonai hadgyakorlatról, „sci-fibe illő” akciókról, és újra előkerült a már unalomig ismert migránsozás is. Mi a fővárosban inkább az aprómunkában, a tapasztalatok szisztematikus feltárásában, a tán kevésbé látványos, de mindenképpen hasznos intézkedésekben hiszünk

– érzékeltette a kormány és a fővárosi önkormányzat hozzáállása közti különbséget.

Karácsony szerint az első hullám tapasztalatai alapján teljesen egyértelmű, hogy kiemelt feladat az ország idősotthonainak védelme. Emiatt egy szakértői csapat már elemezte az első hullám tapasztalatait, felmérték a fővárosi fenntartású idősotthonok igényeit, tartalékot képeztek a védekezéshez szükséges eszközökből, és a saját forrásból beszerzett eszközökből.

A szakmai felmérés alapján egy hónappal ezelőtt 9 pontos utasítást adtam ki a fővárosi fenntartású idősotthonok vezetőinek. Az abban foglaltak teljesítése folyamatos, miként a teljesítés ellenőrzése is, a Városháza és az idősotthonok szakmai stábjai közötti kapcsolat rendszeres. Ennek az utasításnak a végrehajtása nem old meg minden problémát – a szociális szféra évtizedes munkaerőhiánya például átfogó kormányzati intézkedést igényelne – , de segíti a felkészülést, hiszen ez a felelősségünk

– magyarázta a főpolgármester a bejegyzésben.

Azt is megjegyezte, hogy az adatok szerint több vidéki idősotthonban van jelen a fertőzés, mint amennyi fővárosi intézményben, hiába állít mást a politika. Ráadásul nemcsak önkormányzati, de állami és egyházi, valamint néhány magánfenntartású intézményben is megjelent a fertőzés.

Egy ellátásra szoruló idős embert, sem a rokonait nem érdekli, ki a fenntartó. Az a fontos, hogy megfelelő-e a felkészülés, a védekezés a második hullámra. Jó lenne tudni, hogy az állam, az egyházak, illetve a magánfenntartók teszik-e a dolgukat a felkészülés érdekében. Továbbra is fontos lenne az együttműködés, az egységes protokoll kialakítása. Mi készen állunk erre az együttműködésre, szívesen segítünk is az államnak, az egyházaknak és a magánintézményeknek. Erről is küldök levelet Kásler miniszternek és Müller Cecília tisztifőorvos-asszonynak