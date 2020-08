Vigyázat, ideje felkészülni! Holnap jönnek a felhőszakadások és a jégesők – ezekben az országrészekben

Megélénkül az időjárás.

Hétfőn és kedden is fátyolfelhőzetre és gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Hétfőn elszórtan (nagyobb számban északon és nyugaton), kedden több helyen (főként a Dunántúlon és a középső országrészben) alakulhat ki zápor, zivatar, elsősorban kedden felhőszakadás, jégeső is lehet. Ma az északkeleti, északi szél helyenként megélénkül, éjszaka és holnap többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 28 és 32 között alakul.

Forrás: MTI

Kép: Pixabay