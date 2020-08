Néhány napja hatósági házi karanténba került egy újfehértói önkormányzati helyiségben rendezett magánrendezvény összes résztvevője, miután az eseményen részt vett egy igazolt koronavírus-fertőzött személy. A polgármester, Hosszú József szerdán arról számolt be a Facebookján: noha a rendezvényen ő nem vett részt, tárgyalt olyan személlyel, akinek pozitív lett a tesztje.

Múlt héten koronavírusos beteggel tárgyalt az újfehértói polgármester Hosszú József, ezért ő is karanténba került. Újfehértón egy augusztus 1-i, az önkormányzat egyik helyiségében tartott magánrendezvény után mindenki házi karanténba került, miután azon egy koronavírussal fertőzött is részt vett – számolt be a HVG.

Hosszú azt írta, ő ezen nem volt ott, munka során került kapcsolatba a fertőzött emberrel múlt hét elején.

Ma reggel értesített a Népegészségügyi Főosztály, hogy egy olyan személynek, akivel a múlt héten tárgyaltam pozitív lett a koronavírus tesztje. Én nem vettem részt az augusztus 1-jei rendezvényen, munka során kerültünk kontaktba múlt hét elején. Nem beteg vagyok és tüneteim sincsenek, de házi karantént ír elő a jogszabály. Azokra, akik velem kapcsolatba kerültek, nem vonatkozik semmi előírás, mivel ők nem koronavírusos beteggel kerültek kapcsolatba, csak kontaktszeméllyel

- írta ki a Facebookra a polgármester. Hozzátette, családjával eddig is betartottak minden megelőző intézkedést, ám mivel sok emberrel kerül kapcsolatba, számított rá, hogy elkapja a betegséget.

Már eddig is rengeteg rosszindulatot kaptunk családommal ok nélkül, megkérem a negatívan megnyilvánulókat saját oldalukon tegyék meg! Vigyázzanak/vigyázzatok Magatokra!

– fűzte hozzá.

