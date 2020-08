"Úgy hozta az élet, hogy le kell állnunk a Papifranko oldalak szerkesztésével" – írta a népszerű pap a bejelentéshez. Hodász András korábban részt vett az Index és a szabadsajtó melletti demonstráción.

Egy közlemény jelent meg a népszerű angyalföldi pap, Hodász András mémoldalán, az Instagramon elérhető Papifrankón csütörtök este, amely szerint az oldal leáll – szúrta ki a Magyar Hang. A cikket a HVG és a 24.hu is szemlézte.

Kedves mindenki! Úgy hozta az élet, hogy le kell állnunk a Papifranko oldalak (Insta, YouTube) szerkesztésével. Köszönjük, hogy velünk voltatok, reméljük egyszer még találkozunk! Az eddigi tartalmakat nem töröljük

– ez a poszt jelent meg a Papifranko Instagram-oldalon, Hodász András atya mémoldalán.

A Magyar Hang cikke szerint a népszerű pap személyes Instagram oldalán egy story-ban azt írta:

Jézus sokat vitatkozott, sokszor megvédte magát. Az utolsó perben csendben maradt, és végül olyanért ítélték el, amit el sem követett

– ami alapján a lap szerint egyértelmű, hogy "nem teljesen saját döntés lehetett Hodásznál a kivonulás a közösségi médiából".

Az Angyalföldön szolgáló plébános aktív volt a közösségi médiában, de február végén személyes profilját és a Papifrankó Facebook-oldalát is törölte. Most a YouTube és az instagramos felületekkel is ez történik.

Indoklást akkor és most sem fűzött a lépéshez.

Lukácsi Katalin ellenzéki politikus csütörtök este azt írta,

Akik követjük Hodász András Insta oldalát láttuk, hogy tegnap a Prímási Palotában járt. Olvashattuk Insta story-ját, amely arra engedett következtetni, hogy megrázó “beszélgetésben” volt része a Főtisztelendő Bíboros Úrral. Ma pedig András atya leállította a sikeresen evangelizáló Insta és YouTube oldalát, a Papifrankót

Hodász ellen az utóbbi hetekben kormánypárti támadás indult, miután a pap részt vett az Index melletti tüntetésen, vélhetően Erdő Péter bíboros is ennek kapcsán "beszélgetett el vele" a HVG szerint.

Az Angyalföldön szolgáló plébánost nemrég egy, a Magyar Hírlapban megjelent nyílt levélben támadta be Kiss Antal teológus: az Egy pap a Momentum gyékényén, nyílt levél Hodász Andrásnak címmel megjelent írásban azt veti Hodász szemére, hogy részt vett az Index melletti tüntetésen.

Ön átesett a politikai „coming out”-ján a Momentum legutóbbi tüntetésén, ahol mondhatni egy gyékényen árult velük egy kis demokráciát. Együtt velük a „Szabad sajtó, szabad ország” molinója mögött, a párt zászlója alatt. Ha egyszerűen kell fogalmazni, akkor ez nem volt egy ideális odaállás.

– üzente Kiss Antal Hodász Andrásnak.

Hodász András a kormányoldali támadásra úgy reagált, hogy

soha nem volt, és nem is lesz egyetlen pártnak sem tagja.

Magánemberként van politikai véleménye, de sosem fog egyik vagy másik párt mellett kampányolni, ahogy eddig sem tette.

Hodász András Youtube-oldalnak 15 ezer követője volt, az Instagramon 6 ezernél többen követték a papot.

Forrás: 24.hu, HVG, Magyar Hang