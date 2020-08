"Én olyan helynek szeretném látni Terézvárost és Magyarországot, ahol nem a gyűlölet kovácsol közösségeket, hanem a másik ember segítése és elfogadása. Remélem, sokan csatlakoznak hozzánk, terézvárosiakhoz, és együtt elérhetjük, hogy minden ember szabadon és boldogan élhessenek Magyarországon" – írta a polgármester pénteken a Facebookon megosztott videójához.

Eddig nem járt azonos nemű pároknak jegyescsomag, de Soproni Tamás polgármester változtat ezen szeptembertől Terézvárosban – számolt be a 24.hu.

A momentumos polgármester a Facebookra feltöltött videóban mondta el, hogy szerinte „a magyar LMBTQ-közösségnek még ma is számos kihívással kell szembenéznie”, és bár fontosak a szimbolikus gesztusok is – ő is kitűzte a szivárványos zászlót a kerületi önkormányzat homlokzatára –, de ezen túl szeretne lépni. Ezért teszi elérhetővé az 50 ezer forint értékű jegyescsomagot az azonos nemű pároknak is a házasodni vágyók mellett a kerületben.

Soproni szerint „botrány”, hogy még mindig vannak olyanok, akik homofób üzenetekkel, gyűlöletkeltéssel akarják a népszerűségüket növelni. Azt mondta, Terézváros példát akar mutatni, mert szerinte a politikának kell először megváltoznia ahhoz, hogy a homofóbia visszaszoruljon.

