Közel 10 ezren jelentkeztek idén a pótfelvételire

Ez az első olyan pótfelvételi időszak, amikor állami ösztöndíjas helyeket is meghirdettek az önköltséges képzések mellett.

A Magyar Nemzet kérdésére árulta el az Innovációs és Technológiai Minisztérium, hogy a már felvett 68 ezer fiatal mellé még közel 10 ezren szeretnének egyetemisták lenni, augusztus 9-ig 9556-an adták be a jelentkezésüket.

A jelentkezők 64,3 százaléka alapképzésre, 16 százaléka mesterképzésre, 11,2 százaléka felsőoktatási szakképzésre, 8,5 százaléka pedig osztatlan képzésre jelentkezett.

A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki, a legtöbben pedig pedagógusképzésre szeretnének bekerülni, ezt 906-an jelölték meg.

A gyógypedagógia is népszerű képzés volt a jelentkezők között (177 fő jelentkező), mint ahogy a tanító (166 fő) és az óvodapedagógus (151 fő) is, de a gazdaságinformatikus (128 fő) és a gazdálkodási és menedzsment alapképzést (102 fő) is sokan jelölték meg. A gazdálkodási és műszaki alapképzéseknél 500 fő feletti jelentkezői számok alakultak.

Az önköltséges képzéseknél magasan a jogászképzés vezet, oda 614-en felvételiztek, a leendő joghallgatóknak a tandíja 250-300 ezer forint félévente.

A Magyar Nemzet kiemelte, hogy az idei pótfelvételi különleges volt, mivel most először lehetett a második körben is állami képzési helyekre jelentkezni, mivel általában ilyeneket már ebben a körben nem hirdetnek a felsőoktatásban.

A pótfelvételi eljárás során a legtöbben, 866-an a Debreceni Egyetem képzéseire jelentkeztek, majd

"a Pécsi Tudományegyetem (845 fő), a Budapesti Gazdasági Egyetem (744 fő), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (633 fő) és a Szegedi Tudományegyetem (543 fő) következik a népszerűségi listán.

Az ITM hangsúlyozta, hogy a végleges jelentkezői szám még tovább emelkedhet, mivel a vonatkozó kormányrendelet alapján most küldik ki a hiánypótlási felszólításokat azoknak a fiataloknak, akik elfejeltették hitelesíteni a jelentkezésüket. Emlékeztettek továbbá, hogy a pótfelvételi során a felvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb annál, mint amit az adott szakon első körben meghatároztak a felsőoktatási intézmények. Amennyiben több jelentkező van, mint az intézményi kapacitás az adott szakon, akkor természetesen a ponthatár magasabb is lehet, mint ami júliusban kialakult – fűzték hozzá.

Jelenleg folyik a jelentkezők által beküldött adatok ellenőrzése, a dokumentumok feldolgozása, illetve a napokban zajlanak az alkalmassági, gyakorlati és egyéb vizsgák. Mint ismert, a pótfelvételin csak egyetlen helyre lehetett jelentkezni, és csak olyan szakokra, amelyeket a felsőoktatási intézmények azért hirdettek meg, mert az általános eljárásban maradt szabad kapacitásuk"

