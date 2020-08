Szíjj László sem segített felfedni, hogy mennyiért nyaral a hozzá köthető jachton Szijjártó

A napokban derült ki Szijjártó Péter külügyminiszterről, hogy ugyan a Facebookon lelkesen irodai képekkel posztolgatják, hogy mennyit dolgozik, de valójában az Adrián nyaral. A külügy szerint valóban nyaral, de dolgozik is közben a miniszter.

Köszönöm az érdeklődést

- mindössze ennyit mondott és már el is köszönt a telefonban Szíjj László tiszakécskei milliárdos és többszörös közbeszerzés-győztes a 24.hu újságírójától, aki arról kérdezte volna, hogy milyen minőségben – hivatalos, vagy baráti látogatás – is tartózkodott Szijjártó Péter külügyminiszter az üzletemberhez köthető jachton. Azt sem tudták megkérdezni, hogy baráti ajándék volt-e a nyaralás a hajón, vagy valamilyen ellenértéket kap a külügyértől.

Fotó, címlapkép: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártóról kedden közölt cikket az Átlátszó, miszerint a külügyminiszter folyamatosan azt publikálta a közösségi oldalán, hogy mennyit dolgozik, ehhez képest vasárnap a lap újságírója az Adriai-tengeren közlekedő luxusjachton fotózta le a minisztert. Aznap olyan bejegyzést posztolt a miniszter, amely szerint egyeztet a belorusz válság miatt kollégáival, és egy olyan fotó volt mellékelve, amin egy tárgyalóteremben öltönyben nyomogatja a telefonját. A lap azt is megírta, hogy egy bizonyos magánrepülőgép – amellyel egykor Orbán viktor is utazgatott – is feltűnt Splitben a hajó körzetében.

Később Menczer Tamás külügyi államtitkár azzal próbálta nyugtatni a kedélyeket, hogy a miniszter ugyan szabadságon van, de közben dolgozik is.

A jacht – a Lady MRD – egy máltai bejegyzésű offshore cég birtokában van, a cég viszont Szíjj László tiszakécskei milliárdos üzletemberhez köthető.

Szíjj a cikk szerint néhány év alatt

"Magyarország negyedik leggazdagabb embere lett, a Forbes legutóbbi rangsorában már 207 milliárd forintra becsülték a vagyonát.

Pedig a tiszakécskei vállalkozó csak 2012-ben vétette észre magát, amikor elnyerte a Makó és az országhatár közötti sztrádaszakasz 46,5 milliárd forintos építési munkáját. Nemcsak azért, mert addig egyetlen kilométer autópályát sem épített, vagyis referencia nélkül győzött, hanem mert a hatalma csúcsán lévő Simicska Lajos cége elől vitte el a jókora állami megrendelést.

A 2011-ben még csak 22 milliárd forint árbevételig jutó Duna Aszfalt néhány év alatt lekörözte a Közgépet: a második Orbán-kormány idején út- és vasútépítésben mindent vivő Simicska-cég 2010-től öt év alatt összesen 23 milliárd forint osztalékot sepert be, és csúcsévében, 2014-ben 113 milliárd forint forgalmat produkált. Ehhez képest a Duna Aszfalt tavaly 157 milliárdos árbevétel mellett 24,4 milliárd forintos adózott eredményt ért el (...)"

A lap szerint bár Szíjjhez köthető a jacht, valójában azt egyfajta "szakszervezeti üdülőként" használják a felsővezetés tagjai és a Nemzeti Együttműködés Rendszerének más potentátjai.

