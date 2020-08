Orbán Gáspárt is tisztté avatták a Kossuth téren. A miniszterelnök oldalára felkerült videón tűnt fel Orbán fia. Tavaly júniusban derült ki, hogy Orbán Gáspár a katonai pályát választotta, a Szolnok TV számolt be a katonai eskütételről, ahol a kormányfő fia is látható volt.

Orbán Viktor kormányfő fia, Gáspár is letette a tiszti esküt a fővárosi Kossuth téren rendezett tisztavatáson, augusztus 20-án, csütörtökön

– írja a Hír TV alapján a 24.hu.

Az Orbán Viktor Facebook-oldalára felkerült videón szúrta ki a Mandiner.hu, hogy a miniszterelnök fiát is tisztté avatták a Kossuth téren csütörtökön. Orbán Gáspár a 15. másodpercnél tűnik fel a videón.

A Szolnok TV tavaly június 7-én számolt be arról, hogy 22 katona, köztük Orbán Gáspár is letette a katonai esküt a megyeszékhelyen, miután elvégezték a Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár kiképző századának kiképző tanfolyamát. A tudósítás szerint a 22 honvéd kemény, különleges kiképzésen vett részt – idézte fel a Hír TV.

Forrás: 24.hu, Hír TV, HVG, Mandiner.hu