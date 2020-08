Az orbanviktor.hu korábbi üzemeltetője lesz az Index egyik főszerkesztő-helyettese

A jobboldali portál volt főszerkesztője az Indexhez igazol.

A Mandiner információi szerint Balogh Ákos Gergely, a Főszerkesztők Fórumának elnökségi tagja, a Mandiner volt főszerkesztője, a Corvinus Egyetem volt kommunikációs igazgatója lesz az Index egyik főszerkesztő-helyettese.

Korábban Balogh volt a Fidelitas-lapként indult Ufi (Utolsó figyelmeztetés), majd az abból kinőtt Reakció főszerkesztője, de foglalkozott honlap-üzemeltetéssel is, 2010 és 2014 között az orbanviktor.hu oldalt is vállalkozása működtette. Könyvkiadásban is aktív, a Reakció Kiadó Kft. tulajdonosa, így többek között a Máglyatűz című geopolitikai thriller kiadója.

