A Kőröshegyi völgyhídról ugrott a halálba egy férfi

Egy 22 éves fiatalember Letenye irányába haladt az M7-es autópályán, amikor hirtelen megállt a kocsijával és levetette magát a Kőröshegyi völgyhídról.

A rendőrök az idegenkezűséget kizárták. Az a szakasz, ahonnan Mátyás a mélybe vetette magát, 88 méter magasságban van, hihetetlen elszántság kellett munkáljon a fiúban, hogy véghez vigye végzetes tervét. Sikerült beszélnünk a fiatalember több barátjával is, de egyelőre ők sem tudnak többet a tragédia hátteréről. Egyikük szerint Mátyás stabil családi háttérrel rendelkezett. A viadukt egyébként teljesen be van kamerázva, így a tragédiát is felvételre rögzítették.

Szemmel láthatóan rengeteg barátja volt, sokan szerették azt a fiatalembert, aki leugrott a Kőröshegyi völgyhídról csütörtök délelőtt. A 22 éves Mátyást rengetegen gyászolják a Facebookon.

A legjószívűbb ember, akit valaha ismertem, a mosolygós arcod mindig előttünk lesz! Nyugodj békében, az angyalok vigyázzanak Rád!

– írta egyikük.

Nagyon nagy űrt hagytál magad után, nagyon fogsz hiányozni mindenkinek. Nagyon Szeretünk!

– tette hozzá egy másik barát.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

(borsonline.hu)