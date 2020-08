Végre kimutatták, hogy naponta kéne étcsokit ennünk

Hurrá! Szakértők bizonyították, hogy rendszeresen, sőt, minden nap fogyasztanunk kéne étcsokit – írja a The List cikkére hivatkozva a Bien.

Fotó: Pixabay

Talán nincs is igazabb mondás annál, mint hogy a lányoknak nem a tökéletes pasi a legnagyobb vágyuk, hanem az, hogy úgy ehessenek, hogy nem híznak el. Persze a testpozitivitás idején ilyet leírni gyakorlatilag felér egy emberiségellenes bűntettel, de nézzünk szembe a tényekkel: ki ne szeretne lapos hasat, feszes popsit, miközben pizzát eszik hamburgerrel a csoki és a jégkrém mellé? Na ugye.

Sajnos ehhez azért még nincsen semmilyen mágikus pirula, jó hír viszont, hogy nem minden édesség tiltólistás még akkor sem, ha egészségesen szeretnél élni. Szakértők szerint például az étcsoki annyira egészséges, hogy néhány kockát minden nap ehetsz belőle.

Miért annyira jó választás az étcsoki?

A megfelelően magas kakaótartalmú csokoládé az egyik legjobb antioxidáns-forrás a világon, az antioxidánsok pedig szervezetünk egyik létfontosságú alkotóelemei.

Fő feladatuk, hogy a szervezetben fejlődő szabadgyököket legyőzzék vagy semlegesítsék. Így megállítják azt a láncreakciót, mely komoly károsodást okozna a testünkben.

A szervezet gyakorlatilag nem tud létezni nélkülük. Néhányat a testünk is gyárt magának, de legnagyobb részét élelmiszerből visszük be. Többek között a minőségi csokiból is, ha megfelelően magas a kakaótartalma, az antioxidánsokat ugyanis tulajdonképpen a kakaó tartalmazza.

De milyen csokoládét válassz?

Felejtsd el a boltban mindenhol kapható, néhány százalékos kakaótartalmú étcsokikat. 70 százalék alatt le se emeld a polcról, anélkül nem lesz ugyanis elég a jótékony hatása ahhoz, hogy érdemes legyen enned. Már ha az egészséges táplálkozás miatt eszed ugye, nem csak élvezetből.

Száz grammnyi étcsokoládé ezen kívül tartalmaz még 11 gramm rostot, amire megint csak szüksége van a szervezetnek a megfelelő működéshez. Ugyanennyi elfogyasztásával már megvan a napi előírt vas-, réz- és magnéziumbevitelednek a fele is.

A legnagyobb előnye mégis a sötét csokinak az, hogy képes a szív egészségén javítani.

Kutatások kimutatták, hogy azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak étcsokit, sokkal kisebb eséllyel alakul ki szívbetegség és stroke. Ugyanígy az étcsoki fogyasztása csökkentheti a vérnyomást, és javíthatja a szervek vérellátását.

Ezen kívül még rengeteg pozitív hatást tulajdonítanak az étcsokinak, a bélrendszer egészségétől kezdve a cukorbetegség megelőzésén át a fogyásig – nem kérdés tehát, hogy tényleg érdemes rendszeresen fogyasztani. Szakértők ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy nem érdemes nagyobb mennyiséget enni belőle minden nap, mégis csak egy cukros édességről van szó. Napi egy-két kocka elvileg már meghozza a pozitív hatásokat anélkül, hogy az egészséges táplálkozást szabotálná.

