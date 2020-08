Veszélyes bolondok az utakon – Így okoztak számos szörnyű balesetet a felelőtlen sofőrök a nyáron

A Blikk vette számba a borzasztó nyári termést.

Hajmeresztő baklövések és a szabályokra fittyet hányó manőverek miatt bekövetkező közúti balesetek borzolják az autósok idegeit ezen a nyáron.

Pár nappal ezelőtt egy sztrádán visszatolató autós okozott tömegbalesetet az M7-esen: az illető, aki eltévesztve a lehajtót, rükvercben próbált korrigálni Balatonvilágosnál. Többen is belehajtottak, és csak hajszálon múlt, hogy egy 44 tonnás kamion nem tarolta le a karambolozó autókat. Szerencsére nem történt tömegtragédia.

Egy hete sincs, hogy a leállósávban igyekvőkre csaptak le a rendőrök, csak az M7-esen 67 szabálytalankodót kaptak el, akikre fejenként százezer forintos bírságot szabtak ki. Nem véletlenül vadászták le őket, ugyanis pár hete egy autómentőt ütött el egy ott előző német nő.

Talán a legfélelmetesebb baki az, amikor azzal szembesülünk, hogy a forgalmas autópályán szemből érkezik valaki nagy sebességgel. Sajnos egyre gyakoribb, hogy valaki eltéveszti a sztrádafelhajtót, és rossz irányba indul el. Ilyenből már több halálos kimenetelű frontális ütközés is történt. A nyár elején már az is előfordult, hogy egyszerre két autó érkezett a nem megfelelő sávban az M1-esen, majd miután észlelték a tévedésüket, egyszerűen megfordultak.

A hét vége legextrémebb balesete valahol Nagykáta és Tápiószele között történt, ahol valaki egy vasúti átjárónál hagyta az autóját. A tehervonat nem tudott időben megállni, és a felismerhetetlenségig roncsolta a gazdátlan járművet. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de több ezer utas életét keserítette meg a vágányzár, amely hosszabb menetidőt és pótlóbuszok beállítását eredményezte.

A közlekedési szakértő szerint egyszerűen nem lehet felkészülni az ilyen váratlan esetekre.

– Ilyenkor gyakran nem is hiszünk a szemünknek, sőt, a rutintalanabb sofőrök le is fagyhatnak, emiatt megnő a reakcióidő, pedig pillanatok alatt kellene cselekedni – mondta Köves Szilárd, aki szerint ahogy észleljük a bajt, egyből menekülőutat kell keresni. – Jó, ha bekapcsoljuk a vészvillogót, csökkentjük a sebességet, de satuféket nem szabad nyomni, mert azzal mi is balesetet okozhatunk.

