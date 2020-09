A Gyűrűk Ura, a Halálos iramban, és a Pearl Harbor sztárjai is kiálltak az SZFE mellett

Egyre több helyről érkezik támogatás.

David Lan, a londoni Young Vic színház egykori igazgatója aláírásgyűjtést szervez, amiben a brit film- és színházi világ kiválóságai tiltakoznak a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakítása ellen.

A lap szerint a listát már többek között aláírták olyan, Oscar-díjas színészek is, mint az ausztrál Cate Blanchett (Galadriel A Gyűrűk Urából) és az angol Helen Mirren (Queenie a Halálos iramban-filmekből, és II. Erzsébet a Királynőből), illetve Peter Brook színházi és filmrendező, Colm Toibin, Philip Pullman és Michael Chabon író, valamint Stephen Frears és Richard Eyre rendező is. Ezen felül a Jerry Maguire és a Pearl Harbor sztárja, Cuba Gooding Jr. is szolidaritását fejezte ki.

Forrás: 444