Orbán: hatósági árasak lesznek a vírustesztek, nem zárják be az iskolákat

Hamarosan hatósági árasak lesznek a koronavírus-tesztek, az influenza elleni oltás pedig ingyenes lehet. Általános korlátozásokat nem tervez a kormány.

A Kossuth Rádión beszélt a miniszterelnök a szokásos péntek reggeli interjúban. A hvg.hu cikke szerint a riporter elsőként azt kérdezte Orbántól, hogy mit kell szem előtt tartani a jelenlegi koronavírus-helyzetben. A kormányfő úgy látja, hogy a vírusjárvány első és második hulláma számos ponton különbözik, és így a védekezés is különbözni fog. A közös pont viszont az, hogy az idősekre oda kell figyelni, az idősotthonok most is veszélyeztetett helynek számítanak, ezért mindenkit arra kért, felelősséggel végezzék a munkájukat.

Fotó, címlapkép: Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

A Kamaraerdei Úti Idősotthonra is kitért, arra kérve Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy levélírás helyett ne kísérletezzen, ez

nem egy biciklisáv, amit felfestenek, aztán vagy jó lesz, vagy nem.

A Főpolgármesteri Hivatal ugyanis csütörtökön este jelentette be, hogy az otthonban 29 fő betegedett meg és egy gondozott a kórházba szállítást követően elhunyt.

A miniszterelnök elmondta, van egy "haditervük", aminek az első eleme volt a nemzeti konzultáció. Az ország az első hullámban minden adat szerint jól vizsgázott, a második hullámhoz kellő tapasztalat már megvan, és tudni kell, hogy mi az, amit az emberek elfogadnak, és mi az, amit nem – erre kellett a konzultáció.

Orbán a konzultáció eredményét így foglalta össze:

Az emberek azt akarják, hogy Magyarország működjön.

A kormányfő hozzátette, meg kell védeni az idősek életét, de az is cél, hogy az ország működőképességét is megvédjék. Szerdán a kormányülésen már hoztak döntéseket, szombaton ülésezik az operatív törzs, a gazdasági kabinet, a következő napokban egymás után hozzák a járványügyi intézkedéseket.

Orbán Viktor elárulta, általános korlátozásokra nem kell számítani, ha valahol egy iskolában felüti a fejét a járvány, akkor nem fogják bezárni, egyedi izolációk lesznek, csak akkor zárnak be egy intézményt, ha már semmilyen más eszközük nem maradt (megelőző döntések az idősotthonokra és kórházakra szóló látogatási tilalmak).

A kormányfő emondta, utasította Kásler Miklós emberi erőforrásminisztert, hogy aki kéri, annak ingyenes legyen az influenza elleni védőoltás, valamint hamarosan

hatósági árasak lesznek a (koronavírus)tesztek.

A maszkviselést szigorúan fogják ellenőrizni, a kormányfő mindenkit felszólított, hogy legyenek felelősségteljesek és hordjanak maszkot.

Orbán kitért arra, hogy egyeztetett Donald Trumppal, majd arról beszélt, hogy jó úton haladnak azzal, hogy

több munkahelyet hozzanak létre, mint amennyit a vírus miatt elvesztettek

A legnehezebb helyzetben a turizmus van Orbán szerint, Budapesten beszakadt az ágazat – magyarázta, majd ismét üzent a főpolgármesternek, mert hogy szerinte a fővárosnak még Tarlós idejéből maradt 100 milliárd forintja, abból 50-60 milliárdot a vállalkozások védelmére kell fordítani, és felsorolta a taxisokat, turisztikában dolgozókat. Szerinte ennek szükségességét a fővárosi önkormányzat is be fogja látni.

Orbán beígérte, a következő hetekben többet fog kommunikálni, elsősorban a Facebookon.

Visszamegyek Facebook-huszárnak

- kommentálta.

Arra a riporteri kérdésre, miszerint a tervekre honnan lesz pénz, Orbán bevallotta, hogy a költségvetési hiány nem jó, módosítani kellett rajta, mert ha nem így tesznek, lebénult volna az ország. A kormányfő szerint az intézkedések jók, de ami jobb, hogy a magyar emberek megbíznak a magyar kormányban.

Ha pedig van bizalom, akkor van pénz

- mondta el, és hozzátette, a pénzhez még jó gazdaságvédelmi szakemberek is kellenek.