Azok a diákok juthatnak hozzá október 15-ig a rendkívül kedvező kamatozású Diákhitel1-hez, akik szeptember 15-ig akár elektronikusan, akár papíron leadják az igénylésüket - közölte a Diákhitel Központ.

Azt írták: fontos határidő közeleg a mintegy 270 ezer felsőoktatási hallgató számára. A kormány döntése alapján az idén augusztus 15-től az eddigi havi maximum 70 ezer forint helyett már 150 ezer forint igényelhető teljesen szabad felhasználásra. Lehetőség van arra is, hogy a hallgatók a teljes szemeszterre egy összegben igényeljék a Diákhitel1-et, így október 15-én akár 750 ezer forinthoz is hozzájuthatnak azok a hallgatók, akik szeptember 15-ig eljuttatják a Diákhitel Központhoz az igénylésüket – tették hozzá. Emlékeztetnek arra, hogy a Diákhitel1-et a hallgatók bármely európai uniós egyetemen folytatott tanulmányok esetén igényelhetik, illetve élhetnek a lehetőséggel a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok is. Közölték: az önköltséges tanulmányokhoz felvehető kamatmentes Diákhitel2-t is érdemes szeptember 15-ig igényelni, mivel a felsőoktatási intézmények jellemzően szeptemberig kérik átutalni az első szemeszterre járó önköltségi díjat. A Diákhitel2 esetében a felvehető összeg maximuma a képzési költség összegéhez igazodik, és azt a Diákhitel Központ közvetlenül az egyetemeknek és főiskoláknak utalja. Felhívták a figyelmet arra, hogy mindkét hitelkonstrukció törlesztését csak a tanulmányok befejezését követő negyedik hónapban kell megkezdeni, a jövőbeni kereslethez igazodó mértékben. A diákhitelek bármikor ingyenesen előtörleszthetők, és továbbra is él a 2018-ban bevezetett családtámogatási elem, miszerint, ha egy családban megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének felét, a harmadik gyermek megszületése esetén pedig a teljes diákhitel-tartozást elengedik. A központ adatai szerint a május 1-től elérhető Diákhitel Pluszt már több mint 20 ezer hallgató igényelte. Ezt a maximum félmillió forintos kamatmentes és teljesen szabad felhasználású hitelt egy év türelmi idő után kell elkezdeni törleszteni. Hozzátették: a diákhitel igénylésekor ügyfélkapus hozzáférésnél és az igénylés NEPTUN rendszeren keresztüli indítása esetén lehetőség van elektronikus aláírással történő szerződéskötésre, így nincs szükség személyes jelenlétre és papíralapú dokumentumok benyújtására.

(MTI)