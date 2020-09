A Jobbik a hiteltörlesztési moratórium legalább egy évvel történő meghosszabbítását követeli mind a lakossági, mind a vállalati szektorban – emelte ki a párt alelnöke szombaton Tiszaújvárosból online közvetített sajtótájékoztatóján.

Z. Kárpát Dániel szerint a gazdasági válság elmélyül,

"Orbán Viktor és csapata" nem képes hónapokon belül kezelni a helyzetet, növekedő pályára állítani a gazdaságot. Nem képesek arra sem, hogy a munkanélkülivé vált emberek tömegeit elhelyezzék a munkaerőpiacon, vagy legalább segítséget nyújtsanak ehhez.

- jelentette ki.

A Jobbik azt is szeretné elérni, hogy a hiteltörlesztési moratórium ne járjon le december 31-én, és januártól is számíthassanak a magyar emberek, valamint a vállalkozások hasonló könnyítésre. Azonban a törlesztési moratórium alatt nem szeretnék azt látni, hogy "a kamatos kamat kamatának a kamatával" növelik a tartozásokat – fogalmazott. Z. Kárpát Dániel hozzátette: emellett elrendelnék a kilakoltatási moratóriumot a válsághelyzet végéig, és hadat üzennének a végrehajtói túlkapásoknak is.

(MTI)