Az író szombat este azzal a kommenttel tette ki az ezt dokumentáló fotót, hogy bizony a "tériszony is kezelhető" – szúrta ki a HVG.

Többek között Hernádi Judit, az On The Spot két műsorvezetője és Stohl András is őrt állt már a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájának megcsorbítása ellen tiltakozó diákok molinója elé, és szombaton így tett Grecsó Krisztián író is.

Közben vasárnap Hajdu Szabolcs, Enyedi Ildikó, Ascher Tamás, Zsótér Sándor, Bagossy László tartottak az utcán alternatív tanórákat.

Forrás: HVG