Ismét több mint 700 új fertőzöttet találtak

306 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen.

726 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 13 879 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt négy idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 646 fő, 4130-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 9103 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 58%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 306 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen.

A koronavirus.gov.hu közlése szerint a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(koronavirus.gov.hu)