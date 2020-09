Az állami teszteknél és több magánlaboratóriumnál is akár egy hetet is várni kell a koronavírusteszt eredményére az RTL Klub Híradójának beszámolója szerint. De akad olyan is, aki a pozitív tesztje ellenére sem kerül karanténba.

– erre panaszkodnak internetes fórumokon az RTL Klub Híradójának keddi riportja szerint. A tévécsatornának az egyik néző azt mondta, hogy a pozitív tesztje ellenére se került karanténba – múlt héten ugyanerre panaszkodtak mások is.

Győrfi Máté az RTL Klub Híradójában elmondta: a barátnője Angliából költözött haza, ám az ígért 24-48 óra helyett öt nappal az első tesztelés után kapták meg a negatív eredményt. Ha a második tesztelésnél is ennyit kell várniuk, feleslegesen fizettek, addigra ugyanis lejár a karantén ideje.

Az RTL Híradó egyik nézője is arról számolt be, hogy pozitív teszteredménye után sem került járványügyi megfigyelés alá.

Pedig Rusvai Miklós víruskutató szerint

nagyon fontos lenne, hogy minél hamarabb kiszűrjék a fertőzötteket.

Vasárnap az Országos Mentőszolgálat főigazgatója azt nyilatkozta, hogy 24-48 órán belül kiérkeznek mintavételre a mentők a Covid-gyanús eseteknél, az országos tiszti főorvos pedig egy hete arról döntött, hogy a betegszállítókat is be kell vonni ebbe a feladatba.

Kedden 726 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 13 879-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Forrás: RTL Híradó, 24.hu, Blikk