Az SZFE hallgatói és tanárai súlyos szereptévesztésben vannak, gőgösek és azzal, hogy áll az oktatás, törvénysértést követnek el Vidnyánszky Attila szerint, aki a Demokratának adott interjút, melyben arról is beszélt, hogy akik most az egyetemet védik, néhány évvel ezelőtt még annak adtak hangot, hogy milyen elégedetlenek az intézménnyel. Vidnyánszky jelezte: többen azok közül, akik most hangosan védik az SZFE-t, néhány évvel ezelőtt még arról beszéltek, hogy elégedetlenek az ottani helyzettel.

Amikor készültem erre az alkalomra (a Magyar Rektori Konferencia és a HÖOK az SZFE ügyében összehívott egyeztetésére), elkezdtem gyűjteni azokat a korábban megjelent kritikákat a színművészetivel kapcsolatban, amiket maguk az egyetem egykori diákjai fogalmaztak meg. És nagy meglepetésemre a Színház folyóirat 2001. májusi számában megjelent, Zacc a kávéban – Helyzetkép a Színművészetin című riportban, ezt bárki elolvashatja az interneten, igen tanulságos mondatokat találtam. “Ha valaki rendet akar vágni ebben az iskolában, akkor mindent a nulláról kell kezdeni, mert a bűn beleivódott a falakba.” Ezt például Schilling Árpád mondta még hallgatókorában, és most ő ágál a leghangosabban minden változás ellen. Bodó Viktor, aki ma az egyetemet védi, őszintétlenségről, a változtatás lehetetlenségéről beszélt, arról, hogy ha nem történik valami, ötven évig minden marad a régiben. A megszólalók leromlott infrastruktúráról, a diákok túlhajszolásáról, rossz tanítási módszerekről, súlyos mesterségbeli hiányosságokról beszéltek. Meg kellene kérdezni őket ma, hogy az elmúlt húsz év alatt bekövetkezett változásokkal elégedettek-e

– mondta a lapnak hangsúlyozva, hogy épp azért kellett ilyen határozottan, kívülről lépni, mert az átalakulás másként nem mehetett volna végbe. Vidnyánszky azt is a nyitottság gátjának látja, hogy szerinte az SZFE oktatói egy egyre szűkebb körből kerülnek ki, éspedig nagyrészt a Katona József Színházból, és így szerinte

más ízléseknek, gondolatoknak viszont így alig marad tér az egyetemen, pedig azok éppúgy érvényesek lehetnek. (…) A mai diákoknak a mostaninál sokkal több módszert, iskolát, esztétikát, ízlést, formát, stílust kellene megmutatni, aztán majd ki-ki választ közülük a habitusa, személyisége, világlátása szerint, mindennek módját pedig az új kuratóriummal el is kezdik majd kidolgozni, de úgy, hogy a jelenleg futó képzések változtatás nélkül kifussanak.

Az SZFE nemrég kinevezett kuratóriumi elnöke arról is beszélt az interjúban, hogy azzal, hogy a tanári kar nagy része felállt, cserben hagyták a diákságot.

Tették ezt annak ellenére, hogy nem győztem és győzöm ma sem minden fórumon hangoztatni, hogy senkitől nem vettünk volna el osztályt, és senki munkájába nem szóltunk volna bele. A változtatások a maguk tempójában, fokozatosan zajlanak majd, építeni akarunk, és nem rombolni ész nélkül. Kissé ironikus, hogy az ehhez a végtelenül bezárt közeghez ragaszkodó emberek éppen a nyitottság és a sokszínűség eltűnését féltik tőlünk

– mondta a színiigazgató.

Vidnyánszky azt is hangsúlyozta, hogy

ha tényleg ő az egyedüli akadálya annak, hogy az álláspontok közeledjenek, félre fog állni, mert neki ez nem hatalmi kérdés, és soha nem is volt az a típus, aki „két kézzel kapaszkodik mindenféle igazgatói székekhez”.

Arról is beszélt, mennyi támogatást kap, sokan kívánnak neki kitartást a harchoz, csak épp ők nem olyan hangosak, mint az ellenlábasok. Annak kapcsán, hogy milyen változásokat terveznek, a már ismert terveket hangsúlyozta újra: nemzetközi kapcsolatok, csereprogramok, erős kapcsolatok a határon túli magyar színházi élettel, új campus, és így tovább. Ehhez azonban szerinte

a háborúskodás helyett egy nagy levegőt kellene vennie mindenkinek. El kell kezdeni a tanítást és a tanulást, és el kell kezdeni az izgalmas, előrevivő, jövőt építő szakmai vitákat. A helyzet lassú normalizálódása mindenki érdeke.

