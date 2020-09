A növekvő mintavételi igények miatt az igény feldolgozásától számítva a jövőben akár két-három napra is kitolódhat az az idő, amíg a mentők el tudják végezni egy potenciális koronavírus-fertőzött tesztelését – mondta el Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója az InfoRádióban.

Jelenleg országszerte akár napi 80 mentőegység is azon dolgozik, hogy mintákat vegyenek a fertőzésgyanús vagy kontaktkutatásba került személyektől. Néhány nappal ezelőtt még a mintavételi igények megduplázódásáról lehetett beszélni, mostanra azonban ez már megnégyszereződött a korábbiakhoz képest, 3500-4000 mintavételi igény is érkezik naponta a mentőszolgálathoz, ami nagyjából ugyanennyi helyszínt is jelent, közölte a főigazgató.

Csató szerint a tesztelési kapacitást még talán tíz százalékkal tudnák bővíteni, a dokumentáció egyelőre papíron zajlik, ám hetekkel ezelőtt elindult fejlesztés eredményeképpen a jövőben – talán újabb néhány hét múlva – digitalizálják majd a folyamatokat.

Meg kell említenem, hogy a Kultúráért Felelős Államtitkárságról több tucat önkéntes érkezett hozzánk, akik az adminisztrációban, a betegek visszahívásában segítenek, és ezzel lehetővé teszik, hogy a bajtársaink némi lélegzetvételhez jutnak

- mondta.

Az eseteket úgy rangsorolják, hogy előbb a tüneteket produkáló betegekhez mennek ki, utána következnek a tünetmentes kontaktszemélyek. Országos átlagban 5 és 8 százalék között mozog a napi pozitív mintavételek aránya. A legtöbbet továbbra is Budapesten és a közép-magyarországi régióban kell tesztelniük, a többi területen

az elmúlt hetekben lényegében eltűntek a különbségek az egyes régiók között. Minden megyében nagyjából 200-300 mintát veszünk naponta

– mondta Csató.

Hozzátette:

A januártól márciusi terjedő időszakban nagyjából 500-1000 körüli mintavételigény volt az, ami a mentőszolgálathoz beérkezett. Ez szeptember elején meredek emelkedésbe kezdett. Akkor ez a szám néhány nap alatt felszökött 2000-ig, az elmúlt napokban pedig már 3000-4000 körül alakul a mintavételek száma naponta.

Kiderült az is, hogy jelenleg 15 mentődolgozó koronavírus-pozitív, állapotuk napról napra változik, legalább 30-40-en pedig a kontaktkutatások miatt karanténban vannak.

A vírus magyarországi felbukkanása óta pedig összesen ötvenen betegedtek meg.

Hála Istennek elmondható, hogy senki sem került kórházba, és túlnyomó többségük már vissza is állt a napi munkába

- közölte.

Forrás: Infostart, 24.hu

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán