Csak egy múló epizód lesz az erős lehűlés

A csütörtök délután érkező hidegfront hatására a következő napokban visszaesik a hőmérséklet. Főként a hajnali órákban szombaton 4 és 10 fok közötti hőmérsékleteket is mérhetünk, ezért akár a fűtést is kipróbálhatjuk. Viszont a hétvégén ismét anticiklon közelíti meg hazánkat, ezáltal tényleg csak egy próbára adódik lehetőségünk.

A fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás szűrt napsütés várható. Reggel, délelőtt még inkább csak az Alpokalján, majd a délután folyamán a nyugati és északi megyékben, késő délutántól inkább csak az ország középső harmadában lehetnek záporok, zivatarok – írják a meteorológiai szolgálat honlapján.

Az északira forduló szél eleinte a Nyugat-Dunántúlon, délután már a keleti megyékben is megerősödik, a Bodrogközben és környékén viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet kora délután 25 és 31 között valószínű, de Sopronban kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.

