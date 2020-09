Eddig ezek a hazai celebek kapták el a Covid-fertőzést

Szerdán újabb három sztár jelentette be, hogy pozitív lett a tesztje: Liptai Claudia, Polyák Lilla és férje, Gömöri András Máté is elkapta a Covid–19-et.

Tegnap derült ki az is, amit már sejteni lehetett: Gömöry Zsoltnak , az Edda billentyűsének a koronavírustesztje is pozitív lett, de az utóbbi hetekben Gáspár Laci, Hódi Pamela és Vajna Tímea is beteg lett – írja a Blikk.

Az új megbetegedések miatt elmaradtak színházi előadások a Budapesti Operettszínházban, leállt a Barátok közt és az RTL Klub új sorozata, a Keresztanyu forgatása is.

(Blikk)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com