Nagy terveket ismertetett Orbán Viktor a Duna-híd átadáson

Európa ma Közép-Európában épül, a magyarok, a szlovákok, a csehek és a lengyelek építik – mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) átadásán. Kijelentette: a járványtól függetlenül az országoknak működniük kell.



Orbán Viktor magyar (b) és Igor Matovic szlovák miniszterelnök (k), valamint Boris Kollár szlovák házelnök (j) átvágta a nemzeti színű szalagokat az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) avatásán 2020. szeptember 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A kormányfő Igor Matovic szlovák miniszterelnök társaságában mondott beszédet az ünnepségen.

Kiemelte: a hídépítés egyben a jövő építése is, és a járványtól függetlenül az országoknak működniük kell. Ez a mostani átadás is bizonyítja, hogy

a Duna nem elválasztja, hanem összeköti a magyar és a szlovák nemzetet

- hangoztatta.

Megjegyezte: a második Duna-hidat adhatja most át, korábban Esztergomban adott át hidat.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a történelem arra tanított, hogy egymással szemben nem, csak egymással szövetségben lehetünk sikeresek.

Azt mondta: mindkét ország fontos helyen fekszik. Ha ezt a térséget Németország és Oroszország között "mi magunk nem szervezzük meg", idegenek fogják megszervezni – jelentette ki. Hozzátette: ugyanakkor ezt a térséget önmagában egyik ország sem képes megszervezni, ehhez legalább négy ország kell: Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország.



Orbán Viktor magyar és Igor Matovic szlovák miniszterelnök az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) avatásán 2020. szeptember 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Úgy fogalmazott, az EU versenyképességének feltétele az utak és vasutak hálózata, és az EU itt egy fantasztikus beruházásban vett részt, történetének egyik legjobb befektetése ez a híd.

Megjegyezte: 2025-re 9 magyar autópálya éri el a határokat.

A miniszterelnök kitért arra: nagyszerű, hogy ez a híd elkészült, de ami már megvan, az nem feladat a jövőre nézve, és a magyarokat csak az érdekli, ami még előttük van, ezért nem elégedettek sosem.

Most is jó, hogy ez a híd megvan, de van még két nagy terv, amelyet meg kell valósítani, az egyik egy autóút Lengyelországból Szlovákián és Magyarországon át Görögország felé, és ennek még nincs kész a teljes magyar szakasza

- közölte. Elmondta: a másik nagy közös terv pedig egy olyan vasúti hálózat megépítése, amely a visegrádi országok fővárosait köti össze.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a most átadott híd azért is különleges, mert két állam osztatlan közös tulajdona, és jó, hogy ma teljesen természetes, hogy meg tudnak közösen építeni egy hidat bizalmi alapon úgy, hogy az mindkettőjük közös tulajdona.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b2) és Andrej Dolezal szlovák közlekedési miniszter (j2) találkozója az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) avatása előtt 2020. szeptember 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Közölte: a magyar-szlovák gazdasági együttműködés soha nem látott jó formát mutat, Szlovákia a harmadik legfontosabb külkereskedelmi partnere Magyarországnak, és

840 szlovák vállalat működik Magyarországon, ezek több mint 4 ezer embernek adnak munkát.

Orbán Viktor végül köszönetet mondott mindenkinek, akinek a munkája benne van a hídban, és azt kívánta, a híd könnyítse meg a magyarok és a szlovákok életét.

(MTI)