Szexragadozó ölt meg egy magyar lányt, a holttestet a hűtőben tartotta

Kegyetlen szexragadozó volt az a férfi, aki meggyilkolta és a fagyasztóba zárta a családanyát.

Zahid Younnis több kamaszt megvert és megerőszakolt, volt, akit teherbe is ejtett – írja a Borsonline. A férfit a bíróság életfogytiglani börtönre ítélte.

Annak ellenére, hogy az elkövető korábban több kamaszt megvert, megerőszakolt, többször volt börtönben, regisztrálva volt a szexuális bűnelkövetők jegyzékében, és járt a házában a rendőrség, hogy ellenőrizze, nem tűnt fel, hogy az illető a hűtőjében évek óta áldozatai holttestét tárolja.

A 38 éves Zahid Younnis 2004-ben feleségül vett és teherbe ejtett egy 14 éves lányt, ezért akkor börtönbe zárták – írja a lap. Amikor szabadon engedték, ott folytatta, ahol abbahagyta: hiába vették jegyzékbe a szexuális bűnelkövetők listáján, több fiatalkorút is megrontott és vert, több évet ült erőszakért.

2011-ben újra börtönbe zárták, akkor azért, mert egy kamaszt ismét teherbe ejtett, több helyen eltörte a kezét, és bezárta egy lakásba.

A férfit négy éve engedték szabadon,

ekkor ismerkedett meg Henivel, akit először behálózott, majd fogva tartott és agyonvert.

A testét ezután rejtette a külön erre a célra vásárolt mélyhűtőbe, amit illatosítókkal is teleaggatott, nehogy lebukjon, sőt telepakolta csecsebecsékkel is, hogy kevésbé legyen feltűnő. Célját elérte, mivel éveken keresztül nem derült ki, mit rejt a hűtő, még akkor sem bukott le, amikor – ismert szexuális bűnelkövető lévén – a rendőrök többször is megfordultak a lakásán ellenőrzés céljából. Ilyenkor mindig,

alig pár centire haladtak el a Henriett testét rejtő fagyasztó mellett.

A férfi végig közömbös volt a tárgyaláson, ártatlanságát hangsúlyozta, az ítélethirdetésre pedig nem volt hajlandó elmenni.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(borsonline.hu)