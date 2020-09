Az országnak működnie kell, úgy, hogy közben fegyelmezetten, a szabályokat betartva védekezik a koronavírus-járvánnyal szemben – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Közölte:

Orbán Viktor megjegyezte: miután csütörtökön elterjedt a baloldali sajtóban az az állítás, hogy nincs elég kapacitás az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, péntek reggel személyesen tájékozódott a kórházban, ahol azt az információt kapta, hogy természetesen van elég hely, lélegeztetőkészülék, és most még van elegendő ember is.

Az igaz – folytatta –, hogy az orvosok látják, hogyan emelkedik az ellátásra szorulók száma, és hogy hol lesz vége az ő kórházuk kapacitásának, ezért nagyon fontos, hogy Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere közzétette azt a tervet, hogy ha egy kijelölt intézményben elfogy a kapacitás, melyek a következők, és van egy vezénylési terv is.

- ismertette.

Miután az egészségügyet felkészítették a járvány második hullámára, a védekezés is más lesz, mint tavasszal volt, mert akkor időt kellett nyerni az "ellenség" kiismerésére és az egészségügy felkészítésére – fejtette ki a kormányfő, hozzátéve:

így most nem azt kérik az emberektől, hogy maradjanak otthon, hanem azt, hogy tartsák be a kézmosási, maszkhasználati, távolságtartási szabályokat, és így mindenki élheti a maga életét.

A baloldalt pedig arra kérte a miniszterelnök, hogy ha már "nem lehet rájuk számítani" a védekezésben most sem, akkor legalább a járványügyi szakembereket ne támadják hátba, mert az országot támadják meg ezzel.

- mondta.

Arra a kérdésre, miért nem tesz feljelentést a szaktárca, azt felelte: a jogászok meg fogják vizsgálni, hogy a rémhírterjesztő baloldallal szemben mit lehet tenni a jog mezején, de most a védekezés elsőbbséget élvez.

Ha a baloldal is a szabályok betartására kérné az embereket, és arról beszélne, nincs ok pánikra, az ügy pedig kikerülne a politikai viták homlokteréből, akkor valószínűleg a sajtóban sem az egészségügy lenne a "vadászterülete" a szenzációs híreknek

- fejtette ki.

A járvány második hullámáról szólva a kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy

Hangsúlyozta: a fiataloknak is többet kell törődniük a betegség kérdésével, nehogy ők legyenek azok, akik megfertőzik a szüleiket, nagyszüleiket. Az idősek érdekében kell a leginkább betartani a szabályokat – jelentette ki.

Jelezte: az alsó tagozatosok szülei a hőmérőzés helyszínére bekísérhetik a gyermeküket, és ha kiderül, hogy baj van, haza tudják vinni.

- mutatott rá, megjegyezve:

Donald Trump amerikai elnök legutóbbi beszélgetésükön azzal biztatta őt, október végére vagy legkésőbb év végére lesz amerikai vakcina, és ebből jut majd Magyarországnak is, "de ezt majd akkor hisszük el, ha ez be is következik".