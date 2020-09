A Kossuth- és Jászai-díjas művésznő legalább tizennégy kilóval kevesebb, mint tavaly ilyenkor, pedig állítása szerint rendesen eszik és odafigyel magára.

Pécsi Ildikó párja, Szűcs Lajos elvesztése óta egyre vékonyabb.

„Bár Papa lélekben velem van mindenütt, de hiányzik nagyon, szinte érzem, ahogy belülről emészt a bánat. Legalább tizennégy kilóval vagyok kevesebb, mint tavaly ilyenkor. (...)

Elég későn szoktam felkelni, ilyenkor reggelivel kezdek, az ebéd is kiadós, naponta hozzák házhoz. Délután is lepihenek, elég sokat alszom. Étvágyam is van már, sajnos, mégis fogyok. Aggódnak emiatt, a fogadott fiamtól most kaptam egy amerikai vitaminkészítményt, amitől talán megáll a fogyás” – mondta a színésznő a Blikknek.

Pécsi Ildikó a férje temetése előtt nagyon legyengült, de az egészsége a beállított gyógyszerekkel ismét rendben van.

„A lelkem lett üres a Papa nélkül, majd mindennap kimegyek hozzá a temetőbe. A segítőmmel körbesétálom a nagy kertet, nézem, ahogy a kutyáim élvezik még a napfényt. Hamarosan fát ültetünk Édesjólajosomnak.

Nagyon várom a hétvégéket, ilyenkor szokott meglátogatni a fiam mindkét unokámmal. Jó találkozni Csabival és a kis Zsomborral” – mesélte a lapnak a művésznő, aki bár nagyon várta, hogy újra színpadra lépjen – egy dallal és a nagymama karakterével készült a januárban bemutatandó zenés darabra –, végül visszaadta a szerepet.

„Már megtanultam a dalt, csakhogy beláttam, nagyon gyenge vagyok, nem tudok úgy mozogni, úgy bejönni a színpadra, ahogy szeretnék. Nem akarom, hogy szánakozzanak rajtam, egy tolószékben ülve énekeljek, ezért visszamondtam a szerepet” – árulta el Pécsi Ildikó, aki nem tart a koronavírus-fertőzéstől. "Én addig élek, ameddig szüksége van rám a családomnak, a fiataloknak, dolgom akad itt a földön. Úgy kell lennie mindennek, ahogy a Jóisten megírta. Tudom, hogy a Papa odafönn vár és újra együtt leszünk” – mondta.

Címlapkép: Facebook/atv.hu

(blikk.hu)