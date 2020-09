Egy fotó miatt halt meg a pilisvörösvári nő

Egy fotó a gyermekéről, a nyaka körül egy kötéllel és rövid szöveggel: „A lányod most éppen öngyilkost játszik” – ezt látta a telefonján élete legszörnyűbb napján Ildikó.

Egy pilisvörösvári lakás hálószobájában, az ágy fölé függesztett edzőkötél egyik szárába dugta be a fejét az ott lakó nő 2019. április 10-én reggel. Az ágyon ülve előrehajolt, a kötél pedig megfeszült. A szintén a lakásban tartózkodó párja észrevette, ám nem szabadította ki azonnal. Elővette mobiltelefonját, lefényképezte és csak ez után emelte ki az akkor már eszméletlen nő fejét a kötélből.

A Blikk azt írja, a fotót a nő élettársa, Ő. Balázs elküldte a nő édesanyjának ezzel a szöveggel: „a lányod épp öngyilkost játszik”. A férfi csak ezután próbált segíteni a tőle karnyújtásnyira lévő nőn. A mentők útmutatásai szerint elkezdte újraéleszteni, de hiába.

A nő édesanyja a lapnak mesélt lányáról, azt mondta,

abba a csapdába esett, amelybe a mai fiatal lányok egy jól meghatározható része: beleszeretett egy úgynevezett rosszfiúba, mert naivan azt hitte, ő majd képes lesz megváltoztatni.

A nő inni kezdett, egy idő múltán emiatt a munkáját is elveszítette. "Én hiába könyörögtem, hogy szálljon ki ebből a pokoli kapcsolatból, a lányomnak nem volt ereje a szakításhoz" – idézte fel az édesanya. A férfi aztán egy időre börtönbe került, de amikor szabadult, folytatták a kapcsolatot.

Azon a napon, amikor a tragédia történt, a szomszédok szerint a lakásból hosszú időn át kiabálás szűrődött ki, majd egyik pillanatról a másikra néma csend lett.

„Én nem vitatom a rendőrségi szakértők megállapításait, de azt tudom: a lányom imádott élni, ráadásul nagy tervei voltak, azaz semmi nem mutatott arra, hogy a saját elhatározásból dobja el magától az életet.

Ám, ha valóban ő is tette a kötelet a saját nyakába, megbocsáthatatlan, hogy Balázs ezt végignézte, miközben arra volt esze, hogy fotót készítsen a szerencsétlen lányomról, majd a képet elküldje nekem. Ő most is vígan éli az életét, miközben én láttam a lányom haláltusáját, nekem maradt a gyász és az életem végéig tartó, múlhatatlan fájdalom” – mondta az édesanya a Blikknek.

Ha ön úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

