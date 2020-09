Az országos tisztifőorvos szerint az igazolt fertőzöttek között változatlanul a fiatalok vannak többségben.

Az igazolt fertőzöttek között változatlanul a 20-29 éves fiatalok vannak túlnyomó többségben, ezért van szükség a szórakozóhelyek bezárására 23 órakor

- mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos.

Továbbra is a koronavírus közösségi terjedésének megakadályozása a cél – közölte Müller Cecília.

Hozzátette:

figyelik azt, hogy kisebb közösségekben – például oktatási intézményekben – terjed-e a járvány, azért, hogy helyben tudják a terjedést megakadályozni.

Beszámolt arról, hogy az igazolt fertőzöttek között változatlanul a 20-29 éves fiatalok vannak túlnyomó többségben, de az alattuk és fölöttük lévő korosztályt is jelentősen érinti a járvány.

Ezért továbbra is arra kérik őket, hogy tartsák be a szigorú magatartási szabályokat, mindenhol hordják a maszkot, ahol előírt, illetve szükséges.

Müller Cecília elmondta: az elmúlt 24 órában 633-mal emelkedett az azonosítottan fertőzöttek száma és 8 krónikus beteg meghalt. Az elhunytak közül a legfiatalabb 51 éves, a legidősebb 94 éves volt.

Valamennyiüknek volt valamilyen alapbetegsége, illetve több krónikus betegsége: jellemzően szív- és érrendszeri, anyagcsere-betegség.

Az elhunytak száma keddre 694-re emelkedett, 4559-en viszont már meggyógyultak.

Jelenleg 14 246 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. Kiemelte: nem mindenki beteg, vannak köztük tünetmentesek is. A járvány kezdete óta elvégzett koronavírus-mintavételek száma már meghaladja a 600 ezret.

A tisztifőorvos kitért arra, hogy hétfőn sokféle hír jelent meg az új eljárásrendről. Azt mondta: számos intézkedés már a júniusban kiadott eljárásrendben is szerepelt.

Ez egy olyan összefoglaló, amely az egészségügyi ellátórendszer, minden hatóság részére valamennyi kérdést, minden a járvány kezdete óta összegyűjtött tudást tartalmaz. Szerepel benne például a háziorvosi ellátási rend, a betegellátási rend. Az egyetlen lényegi változás, hogy 10 napra csökkent a hatósági házi karantén időtartama – közölte.

Müller Cecília kérdésre válaszolva is nyomatékosította:

az eljárásrend szerint a háziorvos minden gyanús esetben kérheti a laboratóriumi vizsgálatot.

A tisztifőorvos maga is kérte, hogy ezt minden gyanús esetben tegyék is meg a háziorvosok.

Elmondta:

a gyanús esetek tesztelése minden esetben térítésmentes.

A térítéses mintavételek aránya 3 és 30 százalék között mozog. A Nemzeti Népegészségügyi Központban például 3 százalék körül volt azon vizsgálatok aránya, amelyet jellemzően a külföldről hazatérők kértek a hatósági házi karantén kiváltása céljából.

Azt mondta:

személyautóban utazva az idősek a hátsó ülésen, maszkban foglaljanak helyet.

Tünetmentes beteg esetében a maszk viselése elegendő védelmet jelent a járműben utazók részére – közölte, kiemelve:

tüneteket mutató beteget semmi esetben ne szállítsanak személyautóban.

A kérdések közül több kapcsolódott diákok megfertőződéséhez. Müller Cecília elmondta: kontaktkutatáskor az igazoltan fertőzött diák szoros kontaktjait érintik az intézkedések. A kontaktként otthon tartózkodó diákok családtagjai élhetik életüket.

Ha a kontaktként hatósági házi karanténba került diák a megfigyelés ideje alatt nem mutat tüneteket, akkor 10 nap múlva visszatérhet az iskolába. Ha viszont tüneteket mutat, akkor gyanús esetnek minősül, és az eljárásrend szerint hívni kell a háziorvost – mondta.

A tisztifőorvos azt javasolta, hogy a kötelező lázmérőzéshez az intézmények próbálják több bejáraton beengedni a gyermekeket, hogy ne legyen torlódás.

Célszerű több hőmérővel, több ember bevonásával végezni ezt – mondta Müller Cecília, aki kiemelte:

a hőmérés gyorsan megy, két másodpercet vesz igénybe.

Fontosnak tartják, hogy

ne a szülő ítélje meg a gyermekek állapotát, hanem orvosi vizsgálattal megerősítve, valóban csak egészséges gyermek térjen vissza a közösségbe.

A betegellátásra vonatkozóan volt kérdés arról, hogy esetleg újra bevonják-e az idős orvosokat, rezidenseket. Erre Müller Cecília azt mondta: mindent megtesznek, hogy az összes beteget el tudják látni. Jelenleg a kijelölt kórházakban zajlik az ellátás, de ha a betegek száma indokolja, ezt a kört kiszélesítik.

Ugyancsak kérdésre elmondta:

elegendő PCR-teszt van az országban és a szükséges reagensek is rendelkezésre állnak.

Müller Cecília szólt arról is, hogy a koronavírus-megbetegedésről és kórokozójáról szinte naponta jelennek meg újabb tudományos cikkek.

Most már azt is tudni például, hogy nem az influenzavírushoz hasonló felső- és alsólégúti megbetegedést okoz, hanem a teljes szervezetet igénybe vevő vírusról van szó. Az erek felületén is képes például gyulladást létrehozni. Az is ismert, hogy a betegség lefolyása széles határok között mozog: sok esetben tünetmentesen zajlik, ugyanakkor vannak rendkívül súlyos esetek is – közölte.

A tisztifőorvos azt mondta: gyarapodott a tudás, a tapasztalat. A gyógyítás és a kezelés is sokat változott tavasz óta. Ezzel együtt felhívta a figyelmet, azt senki sem tudja megmondani, hogy ha valaki megfertőződik, nála miként zajlik le a betegség.

Ezért a legbiztonságosabb, ha nem kapjuk el a fertőzést

- mondta a tisztifőorvos, azt kérve, hogy ennek érdekében tartsák be az összes szabályt.

Müller Cecília kérdésekre válaszolva szólt arról is: több szakirodalomban megjelent, hogy a D-vitamin jelentősen hozzájárulhat a fertőzés leküzdéséhez. Kiemelte: a magyar lakosság D-vitamin bevitele alapesetben is alacsonyabb a kívántnál.

Ezért ilyenkor nyár végén különösen javasolt odafigyelni a D-vitamin bevitelre. Általában napi 2 ezer egységre van szükség. Valakinél viszont ennél többre vagy kevesebbre van szükség, ezért Müller Cecília azt kérte: erről konzultáljanak orvosukkal.

Forrás: MTI