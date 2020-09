Ahol nagy az őszi érettségizők létszáma, ott akár tanítás nélküli munkanapot is elrendelhetnek

A normál menetrendben zajlanak majd az őszi érettségi vizsgák a tervek szerint, persze szigorú óvintézkedések mellett – mondta el a Magyar Nemzetnek adott interjúban Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke.

Az állami köznevelési intézményeket fenntartó tankerületek irányításáért felelős hivatal vezetője a lap szerdai számában közölte: a korábbi őszi időszakokhoz képest idén magasabb lesz a vizsgázói létszám.

A szokásosnál több lesz az emelt szintű érettségi, és most vizsgáznak azok is, akik előre hozott érettségit akartak tenni tavasszal, de akkor nem lehetett azokat megtartani. A nagy vizsgázói létszámú iskolákban tanítás nélküli munkanapok is lehetnek az érettségi időszakában annak érdekében, hogy elkerüljék a zsúfoltságot az épületekben, és tartható legyen a védőtávolság. Egyelőre nincs szó arról, hogy ne tartanák meg a szóbeliket – jelezte.

Elmondása szerint a hibrid oktatásról a járvány második hullámához érve is megoszlanak a szakmai vélemények. Ugyanakkor most is működik a hibrid rendszer, hiszen amelyik osztály karanténba kerül, az arra az időre tantermen kívüli, digitális munkarendben folytatja a tanulást. Tapasztalataik szerint az emberek többsége a hagyományos oktatást szeretné ebben a tanévben is.

Azonban egyre több helyen jut be az iskolába a fertőzés – emelte ki. Van, ahol az egész intézményt átállították digitális munkarendre, másutt csak egy tagozatot vagy egy-két osztályt.

"Nem mi döntjük el, hogy hány osztály kerül karanténba, ez minden esetben a kontaktkutatástól függ" – jegyezte meg.

Tájékoztatása szerint a tankerületi fenntartású iskolák fegyelmezetten betartják a járványügyi óvintézkedéseket, nem tapasztalható pánikhangulat az intézményekben. A járványügyi intézkedések mára a mindennapok részévé váltak. A tankerületek tanévkezdéskor már rendelkeztek fertőtlenítőszerekkel, és érkezik az intézményekbe az operatív törzs által biztosított mennyiség is – tette hozzá.

Hajnal Gabriella beszámolt arról, hogy tavalyhoz képest 12 ezer fővel 120 ezerre emelkedett a tankerületi fenntartású intézmények dolgozói állománya. Jelenleg 84 483 pedagógus dolgozik ezekben az iskolákban, mintegy kétezerrel több, mint 2019-ben.

Kitért arra, hogy az iskolák zömének sikerült iskolaőrt találni, de van néhány intézmény, ahová még keresik a megfelelő szakembert. Jelenleg is zajlanak a képzések. A Klebelsberg Központhoz eddig szinte csak pozitív tapasztalat érkezett a tevékenységükről az iskoláktól – tette hozzá.

A Klebelsberg Központ elnöke elmondta, hogy zökkenőmentesen zajlik a módosított Nemzeti alaptanterv bevezetése. Megfogalmazása szerint a módosított alaptanterv nem alapjaiban rengeti meg a világot. Inkább módszertanban, szemléletben és bizonyos tananyagrészek, témakörök átcsoportosításában van változás, illetve megnőtt a pedagógusok szabadsága a tananyag tervezésében is – mutatott rá.

A tankönyvek késedelmes érkezésére nem volt panasz az idén, és az ingyenes tankönyvek mellett 106 ezer tanszercsomagot is sikerült kiosztani a rászoruló diákoknak, 765 millió forint értékben – tájékoztatott Hajnal Gabriella.

