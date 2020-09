Hat településen tartanak időközi önkormányzati választásokat vasárnap. A helyi választási irodák felkészültek a járványügyi előírások betartására.

A Baranya megyei Mohácson azért tartanak időközi választást, mert a település képviselő-testülete július elején a feloszlásáról döntött. A településen ugyanis a múlt évi önkormányzati választás kampányában elhunyt a várost 1998 óta irányító, a posztért ismét induló Szekó József (Fidesz-KDNP), az őt indító szervezet pedig már nem állíthatott új jelöltet. A Duna-parti település polgármesterévé így az egyetlen indulót, Csorbai Ferencet (MSZP) választották.

A vasárnapi voksoláson a polgármesteri tisztségre hárman pályáznak: Csorbai Ferenc ezúttal a Változást Akarók Nemzedéke Közéleti Egyesület aspiránsaként indul, Pávkovics Gábor a Fidesz-KDNP, Bernáth Csilla pedig a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjeként méretteti meg magát. A nyolc egyéni választókerületi képviselő-testületi helyre 28-an pályáznak. A választói névjegyzékben több mint 15 ezren szerepelnek.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karcagon szintén polgármestert és egyéni választókerületi képviselőket választanak vasárnap, miután a korábbi polgármester – és az 5. számú egyéni választókerület képviselője – Dobos László (Fidesz-KDNP) júniusban meghalt. A polgármesteri tisztségért két jelölt indul: Nagy József (Magyar Munkáspárt) és Szepesi Tibor (Fidesz-KDNP). Az 5. számú választókerületben négy jelölt indul: Bodnár Csaba (független), Horváth Sándor Imre (Magyar Munkáspárt), Pintér Zoltán (Fidesz-KDNP) és Tóth Csaba (Mi Hazánk Mozgalom). A polgármester-választásban mintegy 16 ezer, a képviselő-választásban 887 helyi választó vehet részt.

A megyében Kengyelen polgármester-választást tartanak vasárnap, miután a helyi képviselő-testület tavaly novemberben méltatlanság miatt megszüntette Nagy Szilárd akkori polgármester megbízatását. Az időközi választást eredetileg áprilisban tartották volna, de a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény rendelkezései miatt az elmaradt. A vasárnapi voksoláson négy független jelölt indul: Buzás Róbert, Gál József, Kovács Miklós és Nagy Szilárd, a választói névjegyzékben 2843-an szerepelnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Beregdarócon azért lesz időközi választás, mert a magyar-ukrán határ mellett fekvő községet korábban vezető Pálinkás György (független) februárban lemondott posztjáról. Az időközi választást eredetileg nyáron tartották volna, de az említett törvényi rendelkezések miatt ez is elmaradt. A vasárnapi voksoláson három független jelölt indul: Tánczos László, Juhász Zoltán és Veress Oszkár, a választói névjegyzékben 777-en szerepelnek.

A Fejér megyei Gánton polgármestert és képviselőket is választanak vasárnap, mert a település képviselő-testülete – azt követően, hogy lemondott egy független képviselő, valamint a gyermeket váró Spergelné Rádl Ibolya (Fidesz-KDNP) polgármester is – június 29-én feloszlott. A polgármesteri tisztségért hárman indulnak: Krausz János (Fidesz-KDNP), Nagy László (független) és Németh Sándor (független). A négy képviselői helyért tizenegy jelölt indul, a névjegyzékben 524-en szerepelnek.

A Vas megyei Kemeneskápolnán azért lesz időközi választás vasárnap, mert a képviselő-testület júliusban a feloszlásáról döntött. A polgármesteri tisztségért két független jelölt indul: az eddigi polgármester, Csekéné Hóbor Kornélia Ilona és Marton Anna Janka, aki egy ciklussal korábban volt már a falu vezetője. A két képviselőt négy, szintén független jelölt közül választhatják meg az arra jogosultak, a választói névjegyzékben 98-an szerepelnek.

Vasárnap egy időközi települési nemzetiségi választást is tartottak volna, a Fejér megyei Lepsényben roma képviselőket választottak volna, de a voksolás a szükséges számú jelöltek hiányában elmarad.

A helyi választási irodák a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozásáért a szavazóhelyiségekben kézfertőtlenítőt helyeznek el, amelyet a választópolgárok a szavazóhelyiségbe érkezéskor és távozáskor is használhatnak. A szavazatszámláló bizottságok tagjai maszkot viselnek, és erre kérik a választópolgárokat is. Kérik azt is, hogy ha sorban kellene állni, tartsanak legalább 1,5 méter távolságot a többi várakozótól, valamint vigyenek magukkal tollat a voksoláshoz. A betegek, a mozgásukban korlátozottak – mint minden választásnál – most is mozgóurnát kérhetnek legkésőbb a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottságtól.

(MTI)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com