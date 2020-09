Orbán a belügyminiszterrel beugrott Szent László kórházba

Orbán Viktor miniszterelnök folytatta kórházlátogatásait, ezúttal a Szent László Kórházban inspekciózott, és erről ezúttal is készült egy videó, amit feltöltöttek Facebook-oldalára.

A videó tartalmát idéző 24.hu azt írja, hogy a viziten Pintér Sándor belügyminiszter is ott volt. Orbán Viktor villámlátogatása annyira váratlan volt, hogy meg is kérdezte a főportán, van-e bent a kórházban ügyeletes főorvos, vagy valami főnök. Azonnal telefonáltak is, hogy ha lehet, azonnal fogadják Orbán Viktor „miniszter urat”.

Az ügyeletes főorvos arról számolt be, hogy az ambuláns betegforgalom nem olyan „borzasztóan nagy” a kórházban, de sokan mennek szűrésre.

A klinika udvarán felállított sátrakat még nem kell használni, arra akkor lesz szükség, ha nő az ambuláns betegek száma. Jelenleg a kórházban 140 ágy van a koronavírusos betegek kezelésére, de remélik hétfőre ez a szám már 180 lesz. Az elköszönéskor Orbán Viktor sok sikert kívánt a védekezéshez, amire azt a választ kapta.

Köszönjük szépen, ránk fér.

