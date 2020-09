Narancssárga veszélyjelzést adtak ki a heves zivatarok miatt

Csütörtökön napközben az északkeleti országrészben a záporok mellett egy-egy gyenge zivatar előfordulhat, de a java csak másnap érkezik.



Fotó: MTI/Sóki Tamás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntek délután egy hullámzó hidegfront ér el bennünket északnyugat felől. Ennek hatására a déli, kora délutáni óráktól kezdve előbb a Nyugat-Dunántúlon, majd késő délután, este a középső országrészben, éjszaka pedig már keletebbre is többfelé számítani lehet zivatarok kialakulására.

Elsősorban a Dunántúl déli és középső részein hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat felhőszakadás (20-30 mm), viharos széllökések (70-90 km/h) és akár jégeső is kísérheti. Az ország nagy részén jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani, a felhőszakadások mellett péntek éjfélig a Dunántúl északi megyéiben is eső, zápor formájában 20 mm-t meghaladó csapadékmennyiség gyűlhet össze.

Több megyére narancssárga veszélyjelzést adtak ki péntekre a heves zivatarok miatt: