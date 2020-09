Orbán: nem jól kezelni, hanem megállítani kell a migrációt

Az Európai Bizottság szerdán bemutatott új migrációs és menekültügyi javaslatcsomagjában hiába nevezik át a kvótát másnak, attól még kvóta marad, és azt Magyarország ellenzi – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön, miután lengyel és cseh kollégájával együtt másfél órán keresztül tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.



Orbán Viktor miniszterelnök a visegrádi országok (V4) kormányfői és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen találkozóját követően tartott sajtótájékoztatón Brüsszelben 2020. szeptember 24-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A Lengyelország brüsszeli uniós nagykövetségén Mateusz Morawiecki lengyel és Andrej Babis cseh miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján a kormányfő azt mondta, az új bizottsági migrációs javaslatcsomag tónusa jobb, mint a korábbi javaslatok voltak, azonban a bizottsági megközelítés nem változott.

- emelte ki.

A javaslatcsomagot tekintve nincs áttörés. Az áttörés akkor következne be, ha elfogadnák azt a magyar javaslatot, hogy senki nem léphet be az Európai Unióba addig, amíg valamely tagállam a vonatkozó jogi eljárást lezárva be nem engedi az unió területére – emelte ki a miniszterelnök.

Kijelentette: nem lehet bejönni engedély nélkül, és itt várakozni az eljárás befejezésére.

E tekintetben ez a javaslat nem jelent áttörést, mert azt a régi megközelítést alkalmazza, hogy be lehet jönni úgy az Euróai Unió területére addig is, amíg nincs jogi ítélet arról, hogy befogadjuk-e a migránst vagy nem. Ez nem jó, ez gyenge pontja a javaslatnak, ezért itt még áttörést kell elérni

- tette hozzá Orbán Viktor.

Mateusz Morawiecki kijelentette, az Európai Uniónak meg kell erősítenie külső határainak védelmét.

Segítenie kell a migráció kiinduló országait, különösen Szíriát az elvándorlás újabb hullámainak elkerülése érdekében – közölte. Hozzátette, a bizottság elnökével folyatott megbeszélésen uniós gazdasági segélyterv kidolgozását szorgalmazta Fehéroroszország számára.

Andrej Babis előremutatónak nevezte, hogy az uniós bizottság elfogadta a visegrádi országok – Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia – álláspontját a kvótarendszer elutasítását illetően.

Kiemelte: egyetért azzal a magyar meggyőződéssel, hogy az Európai Uniónak meg kell állítania a migrációt, illetve azzal, hogy a kvótarendszernek, a migránsok – a tagországok közötti – elosztási rendszerének semmilyen változata nem elfogadható.

A menedékkérelmek elbírásának az unió határain kívül kell megtörténnie. Az uniónak hosszú távú stratégiával kell rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy a migráció kiinduló országaiban élők otthon maradjanak – tette hozzá Babis.