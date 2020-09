Heves zivatarok, jégeső miatt adtak ki másodfokú figyelmeztetést a Dunántúlra

Két hullámban támadnak a zivatarok, fordul a széljárás, az északnyugati szél viharossá fokozódik késő éjjel.

A délelőtti, déli órákban nyugaton az eső, zápor mellett már megjelenhetnek zivatarok. Ezt követően délutántól a Dunántúlon egyre nagyobb számban alakulnak ki zivatarok, nyomukban felhőszakadás-szerű csapadékintenzitással, viharos (60-90 km/h-t elérő) széllel – olvasható a meteorológiai szolgálat honlapján.

A zivataros csapadékgócok gyorsan helyeződnek át délnyugatról északkelet felé. Elsősorban a Dunántúl déli és középső tájain heves zivatarok is várhatók, így lokálisan 90-100 km/h-t meghaladó szélrohamok és nagy méretű jég is előfordulhat. Kora este a zivatarrendszer várhatóan átterjed a középső országrészre, Duna-Tisza közére, majd gyengülő intenzitással a keleti országrészre is.

Késő este ugyanakkor az érkező hidegfronthoz társulva nyugat felől újabb hullámban várható intenzív eső, zápor, zivatar, illetve az északnyugatira forduló szél több helyen viharossá fokozódik. A felhőszakadások mellett éjfélig kiemelten a Dunántúl északnyugati részén területi átlagban is elérheti a csapadékmennyiség a 20-30 mm-t, illetve szombat hajnalig általában a Dunántúl északi felén helyenként 50 mm feletti összeg is hullhat.

Az általános napi előrejelzés szerint pénteken markáns frontrendszer érkezik, az eddigi szeptemberi csapadékhoz képest sok esővel, jó 10 fokos lehűléssel.

Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, hosszabb napos időszakok inkább csak a Tiszántúlon lehetnek. Kezdetben a Dunántúl nyugati részén várható eső, zápor, majd a csapadék lassan egyre nagyobb területre terjed ki, ám a Tiszántúl nagy részét estig még nem éri el. A délelőtti, déli óráktól zivatarok is kialakulnak, helyenként heves zivatar is várható. A déli szél sokfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Késő délutántól a szél a Dunántúl egyre nagyobb részén északira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Alföldön és a Dunántúl déli részén még elérheti a 25, 29 fokot, ettől északra 20, 24 fok várható. A hőmérséklet késő este északnyugaton 12, 13, délkeleten, keleten még 20, 21 fok körül alakul.

(met.hu)