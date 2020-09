A járvány második hullámának felszálló ágában vagyunk, ma már egymást is figyelmeztetik az emberek a szabályok betartására – hangzott el az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. A pozitív esetek számának emelkedésével a kórházban ápoltak száma is növekszik, és 4-5 héten belül az elhunytak számának emelkedésére is készülni kell – közölte Müller Cecília.

Pénteken is online sajtótájékoztatót tartott az operatív törzs a magyarországi járványhelyzet alakulásáról.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a sajtótájékoztatón elmondta:

a második hullám felszálló szakaszában vagyunk.

Müller ismertette, hogy

ma már egymást is figyelmeztetik az emberek a szabályok betartására, amit nagyon köszön mindenkinek.

Beszámolt róla, hogy járványügyi készültség van, ilyenkor koncentrált intézkedésekre van szükség, és az egészségügyi dolgozóknak is köszönetet mondott a helytállásért.

Az elmúlt 24 órában 927 magyarnál mutatták ki a koronavírust, kilencen életüket vesztették. Többüknél daganatos megbetegedés volt az alapbetegség, mindannyian 57 év felettiek voltak.

Ügyelni kell a higiéniai szabályok betartására, mert az idősebb vagy krónikus megbetegedésekben szenvedőknél súlyosabb lefolyással jelentkezhet a koronavírus, ők nagyobb veszélyben vannak.

Müller Cecília elmondta,

már korábban felállították azon egészségügyi intézmények listáját, amelyek a gyanús esetekkel foglalkoznak.

Ha itt beigazolódik a betegség, a Covid-ellátó központokban kezelik a betegeket. Kiemelte:

nagyon fontos a megfelelő, 20-30 másodpercig tartó kézmosás, a hüvelyk ujjat sem szabad kihagyni.

Csak engedélyszámmal rendelkező fertőtlenítőszereket szabad használni, ez a szám a címkén található – tette hozzá.

Müller Cecília közölte azt is: térítéses teszteket már alig kérnek, mivel a nyár elteltével kevesebben térnek haza külföldről, így csökkent a térítéses PCR-tesztek száma is.

Beszélt arról is, hogy most is, mint a kezdetek óta, a WHO iránymutatásai alapján járnak el.

Müller Cecília elmondta azt is: matematikai modellek és járványügyi alapvetések alapján számolnak.

Ha nő a fertőzöttek száma, nő a halálozások száma is. Így egyelőre úgy tűnik: a fertőzöttek számának növekedése miatt 4-5 hét múlva valóban emelkedhet a halálozások száma is.

Forrás: 24.hu, Origo