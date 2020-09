Egy Dodge Ram vázára épített terepjárót hajtott meg a külügyminiszter. A brutális gépet a TEK-esektől kellett kölcsönkérni.

Szeptember 24-én tartották a veszprémi Continental Tesztpálya hivatalos megnyitóját. A szűk körű eseményen Szijjártó Péter is részt vett.

Szijjártó Péter hivatalos Facebook-oldalán jelent meg egy videó, amelyben a politikus a Continental veszprémi tesztpályáján száll be egy Dodge Ram vázára épített, V8-as motorral ellátott terepjáróba – számolt be az Index.

A sofőrrel folytatott beszélgetésből kiderül,

hosszan kellett alkudoznia TEK-esekkel, hogy ezt megengedjék ezt.

Végül maga Szijjártó Péter is a volán mögé ülhetett, és vezethette az autót.

A veszprémi tesztpálya csütörtöki átadóján a miniszter elmondta:

Kelet-Európa legnagyobb járműdinamikai tesztpályája épült Veszprémben, a 9,7 milliárd forintos beruházás 130 új munkahelyet teremt, amelyhez a kormány 1,460 milliárd forintos támogatást nyújtott.

A beruházás javítja a cég nemzetközi versenyképességét, Magyarország mint fókuszország helyzetét és megerősíti a veszprémi fejlesztési központ szerepét a Continental globális működésében – tette hozzá. Kitért arra is, hogy a fejlesztés azért is jelentős, mert a koronavírus-járvány után a kapacitások újraelosztásáért "éles és tétre menő" globális verseny indul meg a világgazdaságban.

Ezért kulcskérdés a kormány számára hogy Magyarország a jelenlegi nehéz időszakban is fenntartsa működőképességét – közölte.

A jelenlegi helyzet kiváló lehetőséget jelent a magyar gazdaság dimenzióváltásának felgyorsítására és minél gyorsabb végigvitelére. A korábban szinte kizárólag termelésre fókuszáló magyar gazdaság egyre inkább mozdul el a tudás által vezérelt kutatás-fejlesztésre alapuló gazdasági tevékenységek irányába – mondta a miniszter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

az autóipar mindig is a magyar gazdaság zászlóshajója volt, amelynek termelési értéke tavaly rekordértékre, 9500 milliárd forintra nőtt, egy év alatt 12 százalékos emelkedést ért el.

Ez azt jelenti, hogy a magyar ipari kibocsátás 30 százaléka már ebből a szektorból származik – tette hozzá.

Magyarország nemzetközi versenyképességét nem csökkentette a világjárvány – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Az első hét hónapban a magyar autóipar 90 százalékos exporthányaddal dolgozott – tette hozzá.

Szijjártó Péter elmondta, a német vállalatok mindig is fontos szerepet játszottak a magyar gazdaság teljesítményében, a Continentalnak 8000 magyar család köszönheti megélhetését. Felidézte: a Magyarországra érkező külföldi beruházások negyede német, hatezer német vállalat háromszázezer magyar embernek ad munkát, és most is 24 német vállalathoz köthető beruházásról tárgyal a kormány.

Forrás: Index, Alapjarat.hu

Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba