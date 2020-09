Egy fideszes képviselő szerint "a Momentum ismét az erdélyi magyarság ellen fordult", mert más pártot támogatnának, mint ők

A Momentum ismét az erdélyi magyarság ellen fordult – reagált Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője szombaton a Facebookon megosztott videójában Fekete-Győr Andrásnak, az ellenzéki párt elnökének korábbi kijelentéseire.

Fekete-Győr András pénteken arról beszélt egy videoüzenetben, hogy most vasárnap önkormányzati választások lesznek Romániában, így Erdélyben is, majd a magyar választók figyelmébe ajánlotta testvérpártjukat, az USR PLUS-t. Azt kérte, ahol tehetik, támogassák ennek a pártnak a jelöltjeit is.

Zsigmond Barna Pál álláspontja szerint csak magyar jelöltek tudják megfelelően képviselni a romániai magyar közösségek érdekeit.

Azt mondta: ráadásul Fekete-Győr András egy olyan román pártot támogat, amelynek vezetője korrupciós botrányba keveredett, és amely elutasítja az erdélyi magyarság jogegyenlőségét.

"Ne üljenek fel a baloldali provokációnak, a magyar emberek a magyar jelöltekre szavazzanak" – kérte Zsigmond Barna Pál.

(MTI)

(Fotó: Fekete-Győr András/Facebook)