A járványügyi intézkedésekről is nyilatkozott Orbán Viktor a TV2 Tények című műsorának vasárnap este. A miniszterelnök azt mondta, "ki fogunk szabadulni ebből a nyomorúságból, és ki fogjuk addig bírni". Orbán Viktor a beszélgetés elején arról is beszélt, hogy a gazdaságot valahogyan helyre lehet hozni, de az elvesztett életet nem lehet visszahozni. Fontos tanulság, hogy az idősek továbbra is veszélyben vannak, a járvány felszálló ágban van – tette hozzá. A helyzet nehéz, az egészségügyre és az oktatásra nagy nyomás helyeződik – mondta a kormányfő.

Két nagyon fontos hírre ébredtünk ma reggel, az egyik, hogy 960 fertőzöttnél mutatták ki a koronavírust, a másik, hogy az egyik nagy nemzetközi hitelminősítő intézet felminősítette Magyarország hitelképességét, indította Gönczi Gábor a Tények exkluzív interjúját Orbán Viktorral a 24.hu beszámolója szerint.

Az egyik szemünk sír, a másik nevet, nekünk, átlagembereknek.

– tette hozzá Gönczi, amire Orbán úgy reagált, hogy:

Nekem az egyik jobban sír, mert a gazdaságot helyre lehet hozni majd valahogy, de az elvesztett életet nem lehet visszahozni.

Orbán azt mondta, hogy a járványnak a felszálló ágában vagyunk, szerinte a helyzet nehéz, az egészségügyre és az oktatásra nagy nyomás nehezedik most és a következő hónapokban is.

Orbán Viktor azt mondta, azért is más a védekezés, mert közelebb vagyunk ahhoz, hogy legyen vakcina.

Most sem tudom önnek a ki nem mondott kérdését megválaszolni, hogy mikor lesz vakcina, de közelebb vagyunk hozzá.

– mondta Orbán Viktor Gönczi kérdéseit kritizálva.

Brüsszelben szerinte úgy számolnak, hogy legkésőbb a következő év közepén lesz vakcina, de az amerikaiak szerint még idén meglesz.

A miniszterelnök közölte, a kormány folyamatosan tárgyal az amerikai, japán, kínai és orosz vakcinafejlesztőkkel is, illetve pénzt is tettek az európai kutatási programokba.

"A nyár nagy csábító, nagy kerítő, de a tél lehűti a kedélyeket, az emberek most sokkal inkább betartják a szabályokat" – mondta a miniszterelnök arra, hogy mennyire tartjuk be a védekezés másik fontos elemeit, a korlátozó szabályokat.

Orbán azt mondja, hogy

ő járja a kórházakat, és nehéz az orvosoknak és a nővéreknek, de van mindenhol mindkettőből, és van elegendő eszköz is.

A legnehezebb az ember, és szükség lesz átcsoportosításra – tette hozzá. Az átcsoportosítás soha nem lesz népszerű – mondta a kormányfő. Szólt arról is, hogy többlépcsős vezénylési terv van a kórházak között.

A határzárról elmondta,

Értem, ami a térségben történik, de Ausztriát követjük.

Egyelőre nem értem a csehországi történéseket – tette hozzá a kormányfő.

A határzár továbbra is marad, mivel el kell vágni a vírus utánpótlását

- mondta Orbán Viktor.

Ha van munkahely, akkor van minden

- vélte a kormányfő.

A kormányfő szerint a közmunkabéreket emelni kell a következő évben. Most azok a tények vannak, hogy több ember dolgozik, mint januárban és márciusban – tette hozzá.

Több mint 4,5 millió ember dolgozik most, míg 10 évvel ezelőtt 3,6 millió ember dolgozott

- ismertette a kormányfő. A varázshatár a 4,5 millió dolgozói tömeg, de az álmok között szerepel az 5 milliós határ is.

"Miniszterelnök, én egy pesti fiú vagyok, azt látom, hogy az országban sok helyen mintha normális mederben telne az élet, de Budapesten nem ez van"

– teszi fel a kérdést Gönczi Orbánnak, aki szerint az a baj, hogy Budapest üzleti modellje az, hogy külföldi turisták utaznak ide. Erre azt a megoldást látja, hogy a magyarok menjenek Budapestre vidékről.

Nagyon sok pénzt hagytunk a budapesti vállalkozóknál, az egész világon nem nagyon látok erre példát

– mondta a miniszterelnök, aki utána pontosította, hogy a hitelmoratóriumokra gondolt.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a kormány mind Budapesten, és vidéken nagyon komoly könnyítéseket hozott a vállalkozásoknak. A BKIK iránymutatását érdemes a fővárosban követni.

Ön apukaként, nagypapaként, szülei gyermekeként hogyan élte meg ezt az időszakot?

– tette fel kérdezte Gönczi Gábor.

Én március-áprilisban azért aggódtam

– válaszolta Orbán Viktor, akinek még a majdnem százéves nagymamája is él, és az édesapja is majdnem nyolcvan éves. Szerinte az lett volna katasztrófa, ha kiderül, hogy a vírus a gyerekekre is közvetlenül veszélyes.

Családapaként, ha pánikba nem is estem volna, mert azt kizárja munkaköröm, de az nagyon nehéz lett volna érzelmileg

– tette hozzá Orbán Viktor.

Forrás: 24.hu, Origo

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd