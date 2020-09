13-an elhunytak, 702 új fertőzöttet találtak

Az aktív fertőzöttek száma 18 815 fő.

A kormány által fenntartott koronavirus.gov.hu legfrissebb, hétfőn reggel 7:40-kor kiadott közlése szerint 702 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 24 716 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Flirt motorvonat ajtaját fertőtlenítik a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a Keleti pályaudvaron 2020. szeptember 14-én.

Elhunyt 13 beteg, így az elhunytak száma 749 főre emelkedett (404-en a fővárosban, 395-en vidéken hunytak el), 5152-en pedig már meggyógyultak (1996-an Budaepsten, 3156-en vidéken élnek).

Az aktív fertőzöttek száma 18 815 fő (6962-en budapestiek, 11853-an vidékiek). Az aktív fertőzöttek 37%-a, az elhunytak 54%-a, a gyógyultak 39%-a budapesti. 693 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 44-en vannak lélegeztetőgépen.

24 017-en vannak hatósági házi karanténban, eddig 697 473 darab mintavétel történt.

Kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

A szeptember 28-ai adatok

Az oldal térképe szerint a legtöbb beazonosított fertőzött Budapesten van (9362 fő), utána Pest (3238 fő) és Győr-Moson-Sopron megye (1233 fő) jön. A legkevesebb beazonosított fertőzött Tolnában van (261 fő).