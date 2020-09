Dúró Dóra múlt pénteken egy sajtótájékoztatón darálta le nyilvánosan a Meseország mindenkié című mesekönyvet.

A könyv ismertetője szerint

a kötetben tizenhét kortárs szerző friss meseátiratai szerepelnek modern környezetben, kisebbségi és hátrányos helyzetű hősökkel. A mesék azokat is megszólítják, akik nehezebben találják a helyüket a világban. Megerősítenek abban, hogy bár nem vagyunk egyformák és különböző utakat járunk be, de ha megérkezünk, a kapu mindannyiunk előtt nyitva áll.

Dúró a sajtótájékoztatón elmondta:

pártja nem tűri, „hogy a gyerekeket kitegyék a homoszexuális propagandának már azzal is, hogy a mesekönyvekbe csempészik be az abnormális életformát, ami így hazugság, hiszen a magyar kultúrának nem részei a homoszexuális királyfik

Az elmúlt napokban többen is bírálták a könyvmegsemmisítő akciót, több híresség is hevesen kritizálta őt, de közleményt adott ki az ügy kapcsán a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése is. Utóbbi

a náci könyvégetésekkel és a kommunista könyvzúzdákkal hozták történelmi párhuzamba a cselekedetét.

A képviselőnő az őt ért kritikákra az Indexnek reagált. Úgy véli ez egy, a személye ellen irányuló politikai támadás, az állandó nácizás pedig szerinte már kezd unalmassá válni.

A valódi veszélyt az jelenti, hogy a gyermekeket a homoszexualitásra akarják ránevelni már óvodás kortól kezdve.

– mondta az Indexnek Dúró, aki egyébként nem olvasta el végig a mesekönyvet, amit ledarált.

A Mi Hazánk Mozgalom politikusa szerint az egy tévhit, illetve hazugság a celebek részéről, hogy a homoszexualitásra nem lehet ránevelni valakit, több magyar és külföldi tudós ugyanis azt állítja szerinte, hogy "a környezeti hatásoknak igenis van befolyásoló szerepe a homoszexualitás kialakulásában".

Forrás: Index, Mérce