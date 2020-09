Orbán Viktor pénzben fogadott a Fradira

A Fradi a múltheti döntetlen után ma visszavág a Moldének, reméljük, sikerrel. Orbán Viktor még fogadott is a magyar csapatra.

A miniszterelnök egy kis videón jelezte, kinek szurkol – ha nem lett volna amúgy is nyilvánvaló – a ma esti mérkőzésen. A bizalma olyan mély, hogy még némi pénzt is beáldozott szerencsejátékon a Fradi-Molde meccsre. A videón látszik, hogy kétezer forintos téttel tette meg a csapatot.

Szóval nagy a nyomás, most már mindenképp nyerniük kell a zöld-fehér magyar csapatnak. Mondjuk tény, hogy fogadás nélkül is nekik szurkol most az ország, hisz a tét nagy: a Bl-csoportkör.

Címlapkép: Instagram/ Orbán Viktor

