Orbán Ráhel harmadik gyermeke októberben születik meg.

A Blikk több forrásból is úgy értesült, nagy az öröm és az izgalom a miniszterelnök családjában.

Bár alig két hónap telt el azóta, hogy Orbán Viktor büszkén beszámolt a megszületett első fiúunokája, János Fülöp – a kormányfő második lányának, Sárának a kisbabája –, most ismét bővül az Orbán família. A legidősebb lány, Ráhel és férje, Tiborcz István üzletember ugyanis Alíz és Anna Adél után immár a harmadik gyermeküket várják.

A miniszterelnök környezetéből megerősítették a hírt: Orbán Ráhel állapotos.

A Blikk úgy értesült, Orbán Viktor ötödik unokája néhány hét múlva láthatja meg a napvilágot, Ráhel legalábbis így van kiírva szülésre.

Érdekesség, hogy ő lesz a második olyan baba a családban, aki a járványidőszak alatt születik, így a kismama most fokozott óvintézkedéseket vezetett be: szinte alig mozdul ki az otthonából, ezzel is csökkentve a fertőzésveszélyt. Mindez egyébként azt is jelenti, hogy a látogatási tilalom miatt Orbán Viktor majd csak akkor láthatja és ölelheti magához először az újszülöttet, ha már hazamennek a kórházból.

