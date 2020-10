Baukó Éva egy videóban mondta el a véleményét.

Dúró Dóra homoszexuális propagandának titulálta a Meseország mindenkié című, gyermekeknek szóló könyvet, amelyet aztán laponként széttépet és ledarált. A Mi Hazánk Mozgalom politikusa szerint a szerzők belecsempészték az „abnormális életforma hazugságát” a könyvbe, és úgy véli, ez negatívan hat a gyermekek fejlődésére.

Az eset több hazai hírességnél is kicsapta a biztosítékot: többek között Fluor Tomi és Tóth Vera sem értett egyet Dúró Dóra véleményével, velük szemben viszont Baukó Éva a politikusnőhöz hasonlóan nem tartja helyesnek a könyv tartalmát. Erről a közösségi oldalán írt, ami után a Facebook 24 órára eltiltotta a bejegyzés- és hozzászólásírástól.

Ezek után Baukó készített egy videót, amiben kifejtette véleményét az említett mesekönyvről:

„Álljunk meg egy pillanatra, először is tisztázzunk valamit! Én nem vagyok homofób és a kiírásom tartalma sem homofób dolgokkal kapcsolatos. Nem ítélem el a melegeket, egy dolgot ítélek el. Tudom, hogy a politikusok bántják őket, tudom, hogy vannak jogaik, tudom, hogy az LMBTQ-val harcolnak a jogaikért. Nincs is ezzel semmi baj. Nekem nem ezzel van bajom és nem a melegekkel van bajom, hanem azzal, hogy agresszívan és erőszakosan erőltetitek ránk és toljátok ránk ezt a propagandát. Mert igenis ez egy propaganda. Miért nem látok ilyet a heteróknál? Nagyon szívesen elfogadnánk titeket így, ahogy vagytok, számomra ez erőszakos és agresszív, ennyi.”

Éva kiemelte Steiner Kristóf kommentjét is, amiből egy részletet olvasott csak fel, azt, amiben közölte, hogy törli az ismerősei közül.

„Azért, mert a véleményedet nem érzékenyen fogalmazod meg, hanem tenyeres-talpas, érzéketlen trampli módon, azért mert felelőtlen és uszító vagy egy egyébként is zilált társadalomból. Szikrányi sértődés sincs bennem, egyszerűen nem szeretnék ilyen bejegyzéseket látni a falamon, a prosztó, alpári, együgyű kivagyi stílus miatt töröltelek”

– írta Steiner.

„Drága Kristófkám, szerintem elég régóta ismerjük egymást. Tudod, hogy milyen a stílusom. Eddig egyet is értettél vele, sőt, a posztjaimat még lájkoltad is. Hogy én vagyok az uszító és kirekesztő, szerintem ez egy bullshit, ez egy f.szság, de most őszintén mondom.